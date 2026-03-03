Anthropics Claude wächst aktuell rasant und macht den Wechsel von ChatGPT und Gemini mit dem Memory-Import einfacher denn je, jetzt auch kostenlos. Außerdem erhält Claude Code einen hilfreichen Voice-Mode. In den App-Store-Charts steht Claude derzeit ganz oben, vor ChatGPT und Gemini. Die AI hat jüngst enormen Aufwind erhalten, nachdem das Unternehmen Anthropic einen kritischen Deal mit dem US-Verteidigungsministerium ablehnte. Während OpenAI einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
