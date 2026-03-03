Essen (www.anleihencheck.de) - Wie von den Analysten der National-Bank AG erwartet, hat sich der Trend zu weiter rückläufigen Zinssätzen weltweit fortgesetzt.Die globale Benchmark in Form der US-Treasuries 10-jähriger Laufzeit habe zuletzt (bereits deutlich vor Ausbruch der Kampfhandlungen) wieder klar unter 4,0% rentiert - das seien mittlerweile rund 110 Basispunkte unterhalb der Top-Stände in der gesamten Post-Corona-Zeit - und auch deutlich unterhalb des Bloomberg-Konsensus um 4,5% im Jahresmittel 2025! Diese Entwicklung dürfte sich auch im Jahre 2026 fortsetzen, vor allem da sich die Inflation weltweit ungebrochen auf dem Rückzug befinde und sich den Zielvorgaben der Zentralbanken angenähert habe. Die Disinflation spiegele dabei verschiedene Faktoren auf globaler Ebene wider, darunter die - zumindest bis dato - sinkenden Energiepreise, eine geringe konjunkturelle Dynamik in Europa und eine post-coronär disinflationäre Konstellation in Asien. ...

