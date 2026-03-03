Oberursel (www.anleihencheck.de) - Der Februar brachte an den großen Rentenmärkten eher sinkende Renditen, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH in ihrem aktuellen "Invest-Report".Der Februar habe an den großen Rentenmärkten eher sinkende Renditen gebracht. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei von 2,84% Ende Januar auf 2,69% zum 27.02.2026 zurückgegangen. In den USA sei die 10-jährige Treasury-Rendite von 4,24% auf 3,96% gefallen. Damit habe der Rentenmarkt eine Mischung aus nachlassendem Inflationsstress, zeitweise wachsender Risikoaversion und dem Wunsch nach defensiver Positionierung widergespiegelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
