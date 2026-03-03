Bonn (www.anleihencheck.de) - Fiskalpolitische Ankündigungen und konjunkturelle Daten stehen in dieser Woche im Mittelpunkt, so die Postbank Research.Am Montag würden der Nationwide-Hauspreisindex für Februar (zuvor +1% im Jahresvergleich, +0,3% im Monatsvergleich) sowie der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht (erwartet rund 52), was auf ein stabiles, wenn auch moderates Aktivitätsniveau hindeute. Am Dienstag werde Finanzministerin Rachel Reeves das Spring Statement (Mini-Budget) vorstellen, begleitet von einer neuen Prognose des Office for Budget Responsibility (OBR) zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Lage der öffentlichen Finanzen. Größere politische Anpassungen würden als unwahrscheinlich gelten. Die Kreditaufnahme im laufenden Fiskaljahr liege unter den bisherigen OBR-Schätzungen, was einen leichten Rückgang der mittelfristigen Schuldenprojektionen, etwas zusätzlichen fiskalischen Spielraum und/oder eine Lockerung der geplanten Emission von Staatsanleihen ermöglichen könnte. Am Mittwoch dürften die Dienstleistungs- und Composite-PMIs (beide Prognose: rund 53,9) ebenfalls auf ein stabiles, moderates Wachstum zu Beginn des Jahres 2026 hinweisen. Zusammen mit einer niedrigeren Inflation (Januar-CPI bei 3,0% im Jahresvergleich) und Anzeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt (Arbeitslosenquote bei 5,2%) könnte dies die Bank of England zu einem etwas dovisheren Ton bei ihrer nächsten MPC-Sitzung im März veranlassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...