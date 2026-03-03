Oberursel (www.fondscheck.de) - Das Vermögen des AL Trust Aktien Deutschland (ISIN DE0008471608/ WKN 847160) besteht überwiegend aus deutschen Spitzen-Aktien, den so genannten Blue Chips, so die Experten der Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH.Dies seien die bekanntesten und umsatzstärksten Standardwerte. Weiterhin würden Aktien mittelgroßer deutscher oder überwiegend in Deutschland tätiger Unternehmen aus der zweiten Reihe dem Fondsvermögen beigemischt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
