Das Land kündigt an, sein Busförderprogramm 2026 fortzusetzen - und zwar mit einem aufgestockten Budget von 48 Millionen Euro zur Beschaffung von 213 emissionsfreien Linien- und fünf Bürgerbussen. Die Statuten haben sich dabei geändert: Erstmals werden bei Linienbussen keine Diesel mehr gefördert. Mit dem Busförderprogramm 2026 unterstützt das Land auch in diesem Jahr die Beschaffung neuer Busse mit emissionsfreier Antriebstechnik, wie das Verkehrsministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net