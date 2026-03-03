Neues Lebenszeichen bei Plug Power: Die Aktie zieht am Dienstag im vorbörslichen US-Handel um bis zu zehn Prozent an. Auslöser waren besser als erwartete Zahlen für das vierte Quartal. Besonders eine Kennziffer sorgte bei den Anlegern für spürbare Erleichterung. Im Gesamtjahr 2025 steigerte Plug Power den Umsatz um 12,9 Prozent auf 710 Millionen Dollar. Im vierten Quartal lagen die Erlöse mit 225 Millionen Dollar sowohl über den Analystenschätzungen (217 Millionen Dollar) als auch deutlich über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
