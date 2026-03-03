© Foto: Marco Bader - Marco BaderNach einem kurzen Anstieg über 70.000 US-Dollar fällt der Bitcoin wieder. Der Iran-Konflikt und geopolitische Unsicherheiten belasten die Krypto-Märkte und führen zu einer verstärkten Umschichtung in sichere Anlagen.Die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt gewann innerhalb von 24 Stunden zwar ganz leicht hinzu und notiert aktuell bei 66.525 US-Dollar, wie aus den Kursdaten von CoinMarketCap hervorgeht (Stand: 10:46 Uhr). Auf Stundensicht verlor der Bitcoin jedoch rund 1,3 Prozent. Noch am Montag war der Bitcoin zeitweise auf rund 70.000 US-Dollar gestiegen. Zuvor war er seit Jahresanfang massiv eingebrochen. Immer mehr Anleger schalten nun offenbar wieder in den Risk-Off-Modus. …Den vollständigen Artikel lesen
