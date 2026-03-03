© Foto: Boris Roessler/dpaDer deutsche Leitindex tendiert wie zu Beginn der Handelswoche: im Minus. Auch die anderen europäischen Indizes sind rot. Seit Beginn der Handelswoche am Montag. Insgesamt fällt der deutsche Leitindex bis zum frühen Handel am Dienstag um über 700 Punkte und über 3 Prozent. Größte Sorge: steigende Energiepreise und damit wieder das Aufflammen der Inflation. "Die wachsende geopolitische Unsicherheit und die damit einhergehenden Sorgen über die Auswirkungen hoher Benzin- und Gaspreise auf Wachstum und Konsum lassen den Dax abrutschen", meint Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Auch der britische Aktienmarkt verzeichnete den größten Tagesverlust seit dreieinhalb Monaten, da die …Den vollständigen Artikel lesen
