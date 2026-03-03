München (ots) -Die neuesten Zahlen des Wählerchecks von "17:30 SAT.1 Bayern" sind ein klares Votum: Mit 39 Prozent zur Halbzeit der Legislaturperiode erlebt die CSU-Landtagsfraktion starken Rückhalt aus der Bevölkerung. Für den Fraktionsvorsitzenden Klaus Holetschek ist dieses Ergebnis ein kraftvolles Signal des Vertrauens und ein klarer Auftrag für die Zukunft:"39 Prozent sind kein Zufall, sondern das Ergebnis harter und ehrlicher Arbeit für die Menschen in Bayern. Wir haben versprochen, Bürokratie abzubauen und das Leben einfacher zu machen und wir liefern. Mit den Modernisierungsgesetzen und unserem 'Einfach-mal-machen-Gesetz' haben wir spürbare Akzente gesetzt. Auch in der neuen Kommission zur Staatsmodernisierung bringen wir uns kraftvoll ein. Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen und die Gewissheit, dass wir niemanden im Stich lassen: Dieses Versprechen gilt auch für die zweite Halbzeit der Legislaturperiode. Mit 85 engagierten Kolleginnen und Kollegen in der Landtagsfraktion sind wir eine starke Mannschaft, ein echtes Team und nah bei den Menschen im ganzen Land.Die ebenfalls starken Umfragewerte für die Kommunalwahl sind genau der Rückenwind, den unsere Kandidatinnen und Kandidaten jetzt für den finalen Sprint brauchen. Lasst uns in der letzten Woche noch einmal gemeinsam alles geben! Unsere Teams vor Ort brennen für ihre Heimat und werden bis zur letzten Minute um jede Stimme kämpfen."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6227806