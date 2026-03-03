Lufthansa, Rheinmetall, Lanxess, Verbio & Co. zwischen Eskalation und Deeskalation. In zwei Szenarien für Ihr Depot im Nahost-Konflikt versuchen wir Chancen aber auch Risiken aufzuzeigen. Wie heute der zweite - wiederum tiefrote - Börsentag in Europa und Asien nach dem Angriff der israelisch-amerikanischen Streitkräfte auf Iran zeigt, beginnen die Negativszenarien immer mehr Raum zu greifen bei den Anlegern. Es geht ja nicht nur um Tourismus, sondern auch um möglicherweise explodierende Energiepreise und somit Kosten für einige gerade exportorientierte Branchen. Und eine möglicherweise längere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
