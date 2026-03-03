lpreis Brent im Chart-Check: Erfolgreicher Ausbruch!



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Ölpreis der Sorte Brent. Die jüngsten Ereignisse vom Wochenende im Nahost-Konflikt führten zu einem starken Anstieg der Ölpreise. Die Blockade der wichtigsten Handelsroute von Hormus setzt die Märkte unter Druck. Jörg Scherer zeigt Ihnen den neuen Aufwärtstrend des Ölpreises und präsentiert einige aufschlussreiche Schlüsselmarken, die Sie für die kommenden Tage und Wochen kennen sollten. Welche Auswirkungen der Anstieg des Ölpreises charttechnisch hat, erfahren Sie in diesem Video. Schalten Sie daher ein!



HSBC Daily Trading TV vom 02.03.2026: Erfolgreicher Ausbruch!









Quelle: HSBC










