DJ INDEXÄNDERUNG/Aixtron-Aktie wird in Stoxx-600 aufgenommen
DOW JONES--Aixtron steigen in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 auf. Wie der Index-Betreiber Stoxx wird es folgende weitere Änderungen in dem Index geben, die zum Handelsbeginn am 23. März 2026 in Kraft treten.
=== + STOXX-600 AUFNAHME - AIXTRON (Deutschland) - BENEFIT SYSTEMS (Polen) - CSG A (Niederlande) - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) - ING BANK SLASKI BSK (Polen) - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) - PIRELLI & C. S.P.A. (Italien) - TAURON (Polen) - TECHNOPROBE SPA (Italien) - VALIANT (Schweiz) - ZABKA GROUP (Polen) HERAUSNAHME - ALTEN (Frankreich) - AMPLIFON (Italien) - AMRIZE (Schweiz - AZELIS GROUP (Belgien) - EURAZEO (Frankreich) - GRAFTON GRP (Großbritannien) - GREGGS (Großbritannien) - HEXPOL 'B' (Schweden) - KINNEVIK B (Schweden) - SOFTCAT (Großbritannien) - TECAN (Schweiz) ===
March 03, 2026 05:58 ET (10:58 GMT)
