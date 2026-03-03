Anzeige
Dienstag, 03.03.2026
Dow Jones News
INDEXÄNDERUNG/Aixtron-Aktie wird in Stoxx-600 aufgenommen

DJ INDEXÄNDERUNG/Aixtron-Aktie wird in Stoxx-600 aufgenommen

DOW JONES--Aixtron steigen in den breit gefassten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 auf. Wie der Index-Betreiber Stoxx wird es folgende weitere Änderungen in dem Index geben, die zum Handelsbeginn am 23. März 2026 in Kraft treten. 

=== 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - AIXTRON (Deutschland) 
 - BENEFIT SYSTEMS (Polen) 
 - CSG A (Niederlande) 
 - HOCHSCHILD MINING (Großbritannien) 
 - ING BANK SLASKI BSK (Polen) 
 - PAN AFRICAN RESOURCES (Großbritannien) 
 - PIRELLI & C. S.P.A. (Italien) 
  - TAURON (Polen) 
 - TECHNOPROBE SPA (Italien) 
 - VALIANT (Schweiz) 
 - ZABKA GROUP (Polen) 
 HERAUSNAHME 
 - ALTEN (Frankreich) 
 - AMPLIFON (Italien) 
 - AMRIZE (Schweiz 
 - AZELIS GROUP (Belgien) 
 - EURAZEO (Frankreich) 
 - GRAFTON GRP (Großbritannien) 
 - GREGGS (Großbritannien) 
 - HEXPOL 'B' (Schweden) 
 - KINNEVIK B (Schweden) 
 - SOFTCAT (Großbritannien) 
 - TECAN (Schweiz) 
===

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
