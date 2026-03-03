CALGARY, AB, 3. März 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - hat heute im Rahmen eines geplanten Erneuerungsprozesses seines Board of Directors (das "Board") Änderungen in seiner Zusammensetzung bekannt gegeben.

Wechsel im Board

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Nitin Kaushal und Andrea Elliott mit Wirkung zum 2. März 2026 aus dem Board ausgeschieden sind. Im Namen des Boards und des Managements dankt das Unternehmen Herrn Kaushal, der seit 2018 Mitglied des Boards war, und Frau Elliott, die seit 2021 Mitglied des Boards war, für ihren engagierten Einsatz und ihre bedeutenden Beiträge für High Tide in einer Phase des beträchtlichen Wachstums und der strategischen Entwicklung, in der beide viel Zeit und Mühe in die Förderung des Unternehmens investiert haben. Zusätzlich zu ihrer vorbildlichen Tätigkeit als Mitglieder des Boards war Herr Kaushal Chair des Audit Committee und Frau Elliott Chair des Compensation Committee.

"Ich möchte Nitin und Andrea persönlich für ihre langjährige Tätigkeit im Board danken", so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide. "Beide haben in einer entscheidenden Phase der Entwicklung von High Tide eine wichtige Rolle gespielt und wir wünschen ihnen viel Erfolg für die Zukunft."

Ernennung neuer Direktoren

Das Unternehmen gibt mit Freude die Ernennung von Kathleen Skerrett und Menashe Kestenbaum zu Direktoren des Unternehmens mit Wirkung zum 2. März 2026 bekannt.

"High Tide hat in den letzten Jahren ein starkes Fundament geschaffen und jedes Mitglied dieses Boards, ob ehemalig oder aktuell, hat dazu beigetragen, uns an diesen Punkt zu bringen. Mit dem Beginn unseres nächsten Kapitels ändern sich auch unsere Anforderungen als Unternehmen. Wir sind nun eine internationale Plattform mit zwei Notierungen und beträchtlicher Betriebstätigkeit und die Zusammensetzung unseres Boards und Advisory Board muss an die Komplexität und die Ambitionen für die Zukunft angepasst werden. Kathleen bringt fundierte Kenntnisse im Bereich Wertpapiere und Unternehmensführung mit, die für unsere Notierungsstruktur und unseren Wachstumskurs von unmittelbarer Bedeutung sind. Menashe kann mit nachweislicher Erfahrung in der Skalierung öffentlicher Technologieplattformen und der Steuerung der Unternehmensführung in Zusammenhang mit mehreren Notierungen aufwarten. David stärkt unsere strategische Positionierung im Immobilienbereich und Filip verbessert unsere langfristigen digitalen und KI-Fähigkeiten. Diese Ernennungen sind ein bewusster Schritt nach vorne, um zu gewährleisten, dass High Tide über die richtige Führungsriege verfügt, um die sich uns bietenden globalen Chancen zu nutzen", fügt Herr Grover hinzu.

Über Kathleen Skerrett

Kathleen Skerrett ist Partnerin bei Gardiner Robers LLP, wo sie in den Bereichen Wertpapierrecht, Unternehmensführung und Kapitalmarkttransaktionen anwaltlich tätig ist. Frau Skerrett kann umfassende Beratungserfahrung in den Bereichen M&A-Transaktionen, Einhaltung von Vorschriften und laufende Offenlegungspflichten von börsennotierten Unternehmen vorweisen. Sie verfügt über besondere Kompetenz in der Beratung von aufstrebenden und mittelständischen Emittenten, die an der TSX Venture Exchange, der CSE und der NASDAQ notiert sind, zu komplexen Transaktions- und Governance-Fragen, einschließlich der Einhaltung von MI 61-101, Vorschriften im Zusammenhang mit Übernahmeangeboten und grenzüberschreitenden Wertpapierfragen. Frau Skerrett wurde von Best Lawyers Canada und Chambers für ihre Fachkenntnisse im Wertpapierrecht ausgezeichnet. Sie hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften und ein B.Comm.-Diplom der University of Toronto; sie ist Mitglied der Law Society of Ontario.

Über Menashe Kestenbaum

Menashe Kestenbaum ist ein Technologieunternehmer, ein Branchenrevolutionär, eine Führungskraft bei börsennotierten Unternehmen und ein Risikokapitalinvestor mit umfassender Erfahrung. Herr Kestenbaum begann seine Laufbahn in der Gaming-Branche und führte Enthusiast Gaming von seinen Anfängen als Start-up im Jahr 2015 über einen Börsengang bis zu einem Allzeithoch mit einer Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden $ im Jahr 2021. Er ist außerdem General Partner von LeverageVC, einem Risikokapitalfonds, der sich auf Technologieinvestitionen in der Frühphase konzentriert, darunter Investitionen in KI und E-Commerce. Menashe konzentriert sich nun darauf, mit Glimmer, wo er als CEO tätig ist, die Branche für psychische Gesundheit zu revolutionieren. Herr Kestenbaum verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Ausbau von Technologieunternehmen, der Steuerung der Unternehmensführung von Unternehmen mit mehreren Börsennotierungen und der Bewertung neuer Technologien und KI-Möglichkeiten. Seine Erfahrung in der Leitung von Unternehmen mit Notierungen an der TSX und der NASDAQ ist für die Börsenstruktur von High Tide von unmittelbarer Bedeutung.

Ernennung von David Wallach und Filip Ernest

Das Unternehmen freut sich ferner, die Ernennung von David Wallach, CCIM, und Filip Ernest zu Mitgliedern des Advisory Boards des Unternehmens bekannt zu geben. Sie werden das Management in Fragen zu Immobilien, Geschäftsentwicklung, künstlicher Intelligenz, E-Commerce-Technologie sowie Einbindung von Gemeinden und Interessengruppen strategisch beraten.

Über David Wallach

David Wallach ist Eigentümer und President von Barclay Street Real Estate Ltd., einem führenden Makler- und Immobilienverwaltungsunternehmen mit Sitz in Calgary, das er über mehr als zwei Jahrzehnte zu einer der führenden Boutique-Plattformen für Gewerbeimmobilien im Westen Kanadas ausgebaut hat. Herr Wallach hat Immobilientransaktionen im Wert von über 500 Mio. $ betreut und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Investmentverkauf, Immobilienverwaltung und Geschäftsbetrieb. Er ist als Certified Commercial Investment Member (CCIM) ausgezeichnet, eine der anerkanntesten Qualifikationen im Bereich Gewerbeimmobilien. Herr Wallach ist außerdem President und Gründer des Triumph Real Estate Investment Fund, Treasurer des Board of Directors von TCN Worldwide Real Estate Services und Mitglied des Advisory Board des Dekans der Fakultät für Wirtschaft, Kommunikationswissenschaften und Luftfahrt der Mount Royal University. Herr Wallach ist ein aktives Mitglied der Geschäftswelt von Calgary und stellt als Co-Moderator der Radiosendung "Calgary Next" von CORUS Entertainment Unternehmen und Unternehmer aus Calgary vor.

Über Filip Ernest

Filip Ernest ist Unternehmer und Stratege für digitale Transformation mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Aufbau und der Skalierung technologieorientierter Unternehmen. Seine Karriere nahm ihren Anfang zu Beginn des kommerziellen Internetzeitalters in den Niederlanden, wo er bei einer der ersten Internetagenturen des Landes beschäftigt war und Unternehmen dabei half, ihre erste digitale Infrastruktur und Online-Handelskapazitäten aufzubauen.

Das Hauptaugenmerk von Herrn Ernest war in den letzten 25 Jahren auf die Entwicklung skalierbarer E-Commerce-Plattformen, datengesteuerter Betriebssysteme und technologiegestützter Verbraucherökosysteme auf internationalen Märkten gerichtet. Er hat sich einen Namen damit gemacht, langfristiges strategisches Denken mit praktischer technischer Umsetzung zu verbinden, insbesondere in Bereichen, in denen Technologie traditionelle Einzelhandels- und Gemeinschaftsmodelle neugestaltet.

Seit 2022 konzentriert sich Herr Ernest auf künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und adaptive Systeme, wobei der Schwerpunkt auf der Integration von KI in operative Arbeitsabläufe, Kundenbindungsmodelle und Entscheidungsrahmen liegt. Mit seiner Arbeit will er KI nicht als eigenständiges Werkzeug, sondern als grundlegende Ebene innerhalb moderner Einzelhandels- und Digitalunternehmen positionieren.

Zuteilung von Optionen und RSUs

Das Unternehmen hat überdies bestimmten Direktoren, Mitgliedern des Advisory Boards und Beratern des Unternehmens insgesamt 123.558 Restricted Stock Units des Unternehmens (die "RSUs") und 25.000 Optionen des Unternehmens (die "Optionen") gewährt. Jede RSU berechtigt deren Inhaber bei Eintritt der Unverfallbarkeit zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens. Jede Option berechtigt deren Inhaber bei Eintritt der Unverfallbarkeit für einen Zeitraum von drei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 3,43 $ pro Aktie.

Die Zuteilung sämtlicher RSUs und Optionen erfolgte gemäß dem "Omnibus Plan" des Unternehmens, der am 2. Juni 2022 in Kraft trat. Die oben erwähnten Stammaktien, die den RSUs und Optionen zugrunde liegen, sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden und unterliegen zudem den möglichen Beschränkungen der jeweils geltenden ausländischen Wertpapiergesetze.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 219 inländischen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie http://www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications and Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Anfragen von Investoren:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

mailto:vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: den zukünftigen Erfolg und das zukünftige Wachstum des Unternehmens und seine Fähigkeit, globale Chancen zu nutzen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Non-Exhaustive List of Risk Factors" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83242Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83242&tr=1



