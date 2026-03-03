Whatsapp testet eine Funktion, über die ihr Statusmeldungen auch von Personen sehen könnt, die ihr nicht als Kontakt gespeichert habt. Auch eine andere Funktion könnte bald kommen. Der Umgang mit Statusmeldungen ist bei Whatsapp bisher klar geregelt. Whatsapp-Nutzer:innen können sich bislang nur den Status von Personen, die sie in ihren Kontakten gespeichert haben, anschauen. Das könnte sich aber ändern. Whatsapp führt aktuell in ausgewählten Regionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n