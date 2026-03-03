Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Mehrere Fonds der Apo Asset Management GmbH (apoAsset) sind mit dem Sustainable Performance Award 2025 ausgezeichnet worden, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Prämiert wurden die Multi-Asset-Fonds Global ETFs Portfolio, apo Mezzo und apo Forte in der Kategorie "Dachfonds Welt SRI 3+4". Über ein Jahr belegten die drei Fonds die ersten drei Plätze (Stichtag 30. September 2025). Auch über drei und fünf Jahre erreichten die Fonds Spitzenplatzierungen. Der Award würdigt Fonds, die Nachhaltigkeitskriterien mit überzeugenden Wertentwicklungen verbinden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de