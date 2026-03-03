Der Lehrstuhl "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen startet das Forschungsprojekt "DigHy". Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren eine digitalisierte, skalierbare und nachhaltige Wasserstoff-Infrastruktur zu entwickeln, die speziell auf die Anforderungen des Bergbaus zugeschnitten ist. Der umtriebige PEM-Lehrstuhl hat nicht nur schon einige Projekte in der Elektromobilität durchgeführt, sondern auch im Bereich Brennstoffzellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
