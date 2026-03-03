Frankfurt am Main (ots) -evian begrüßt Caro Daur als neue globale Markenbotschafterin. Gemeinsam mit der erfolgreichen Unternehmerin und Schauspielerin rückt evian den "Live Young" Spirit in den Fokus und betont die Bedeutung von Wohlbefinden und eines aktiven Lebensstils - unabhängig vom Alter. Die Partnerschaft unterstreicht evians Position als Premiummarke und zeitgemäßen Luxus und wird von einer breit angelegten Media und PoS-Aktivierung begleitet.evian und Caro Daur teilen eine jugendliche, optimistische Haltung und den Wunsch, Menschen zu einem bewussten, aktiven Lebensstil zu inspirieren. Caro verkörpert Leichtigkeit, Eleganz und einen sportlich geprägten Alltag - Werte, die perfekt zur Markenwelt von evian passen und den Spirit der internationalen Kampagne widerspiegeln.Mit der aktuellen Kampagne rückt evian seinen Ursprung in Evian-les-Bains in den Mittelpunkt: evian erhält dort auf seiner 15-jährigen Reise durch die Gesteinsschichten der französischen Alpen seine einzigartige Mineralisierung. Die Kampagne zeigt eine fantasievolle Welt, in der die "Evianer" immer jung bleiben und damit den "Live Young" Spririt im übertragenen Sinne darstellt. Sie lädt dazu ein, Wohlbefinden mit Humor und einer positiven, jugendlichen Haltung zu priorisieren - ein Mindset, das Caro Daur als neue evian Markenbotschafterin perfekt verkörpert.Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, evians Positionierung als kulturell relevantes Lifestyle-Symbol zu stärken. Caro Daur, eine der einflussreichsten Stimmen der DACH-Region, schafft mit ihrer Reichweite, Authentizität und der engen Bindung zu ihrer Audience einen starken Resonanzraum in digitalen, trendaffinen Zielgruppen. Im sportlichen Umfeld ergänzt sie die Markenwelt von evian ideal: evian ist stolzer Partner von Weltklasse-Sportler*innen, wie der Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste Carlos Alcaraz, und von prestigeträchtigen Sport-Highlights wie dem Grand Slam Turnier Wimbledon. Caros persönliche Affinität zum Tennis verbindet Sport, Eleganz und modernen Lifestyle auf natürliche Weise."Caro Daur verkörpert den Spirit der Marke evian auf einzigartige Weise: moderner Luxus, Positivität und ein aktiver, inspirierender Lifestyle. Mit ihrer starken Präsenz in Mode, Sport und Social Media erreicht sie Menschen dort, wo Inspiration heute entsteht. Ihre humorvolle, authentische Art spiegelt die unbeschwerte 'live young'-Haltung wider, die evian seit jeher ausmacht. Wir freuen uns sehr, Caro in der evian-Ambassador-Familie willkommen zu heißen und gemeinsam Menschen weltweit zu inspirieren, bewusst zu leben und jeden Tag mit Energie zu gestalten."Monica Rauch, Vice President Marketing Danone DACH"Ich freue mich sehr, als globale Markenbotschafterin Teil der evian Familie zu sein. Die Marke steht mit ihrem LiveYoung Spirit für einen aktiven Lifestyle und ein positives Lebensgefühl - all das inspiriert mich selbst jeden Tag. Gemeinsam möchten wir daran erinnern, das Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, um das Leben bewusster und aktiver zu gestalten."evian Brand Ambassador Caro DaurFür Konsument*innen und Handel wird die Partnerschaft mit einer aufmerksamkeitsstarken Media und PoS-Aktivierung begleitet, die die evian-Welt erlebbar macht. Geplant sind über 250 Millionen Bruttokontakte an Premium-Touchpoints, eine starke digitale Präsenz auf TikTok, Instagram und in Online-Video-Umfeldern sowie die gezielte Verstärkung durch Influencer*innen und User Generated Content; TV, CTV und OLV sorgen zusätzlich für reichweitenstarkes Storytelling. Am Point of Sale erhöhen rund 6.500 Displays, digitale City Light Poster und 150 Premium Aufbauten die Sichtbarkeit der Marke und setzen zusätzliche Kaufimpulse."Mit Caro Daur als globaler Markenbotschafterin stärken wir die Sichtbarkeit und Strahlkraft von evian. Durch ihre hohe Relevanz in Lifestyle- und Trendzielgruppen spricht sie genau jene Verbraucher*innen an, für die Premiummineralwasser eine hohe Relevanz hat. Gleichzeitig verkörpert Caro Daur perfekt den sportlich-aktiven Markenkern von evian und ergänzt unser langjähriges Engagement im internationalen Tennis, insbesondere beim traditionsreichen Wimbledon-Turnier. Über evianevian ist ein natürliches, ursprünglich reines Mineralwasser. Auf seiner 15-jährigen Reise durch Gletschergesteinsschichten wird es auf natürliche Weise gefiltert und erhält so seine unverwechselbare, ausgewogene Mineralisierung. evian Mineralwasser ist ein Naturprodukt, das unbehandelt direkt an der Quelle abgefüllt und schon seit über 230 Jahren getrunken wird - eine natürliche und pure Form des Wassertrinkens. Mehr Informationen finden Sie auf www.evian.de