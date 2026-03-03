Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu - und die Straße von Hormus wird zum geopolitischen Brennpunkt. Durch das Nadelöhr laufen rund 20 Prozent des weltweiten Ölhandels. Drohungen aus dem Iran, steigende Sicherheitszuschläge und mögliche Umwege setzen die Schifffahrt unter Druck. Was bedeutet das für Ölpreis und Lieferketten? Darüber sprechen wir mit Dr. Martin Kröger, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder. Er erklärt, wie deutsche Reedereien auf die angespannte Sicherheitslage reagieren, welche Mehrkosten entstehen - und wie realistisch ein Ölpreis von 100 Dollar ist.
