Ein großer chinesischer Raffineriebetreiber legt eine Rohölverarbeitungsanlage still. Branchenkenner gehen davon aus, dass dies aufgrund der zunehmenden Angebotsverknappung nur der Anfang war.Ein großer chinesischer Raffineriebetreiber, der von Saudi Aramco unterstützt wird, wird eine Rohölverarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 200.000 Barrel pro Tag stilllegen, um Wartungsarbeiten vorzuziehen. Der Durchsatz wird durch die einmonatige Generalüberholung im März um 20 Prozent reduziert, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber Reuters. Die Raffinerie zählt zu den größten in China und ist für die Verarbeitung von 800.000 Barrel pro Tag ausgelegt, so Quellen. China ist der weltweit …
