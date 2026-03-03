Leipzig (ots) -Wie zeitgemäß sind die Privilegien in der Beamtenbesoldung? Welche Aufgaben im Staat müssen zwingend von Beamten erledigt werden? Wo könnte der Staat bei seinen Staatsdienern signifikant einsparen? Diese und andere Fragen diskutieren Betroffene und interessierte Bürgerinnen und Bürger mit der Thüringer Finanzministerin Katja Wolf, dem Landesvorsitzenden des Thüringer Beamtenbundes Frank Schönborn und dem Wirtschaftswissenschaftler Prof. Oliver Holtemöller von der Uni Halle bei "Fakt ist!" aus Erfurt am Mittwoch, 4. März, ab 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-ist sowie ab 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen. Nach der Ausstrahlung ist die Sendung ein Jahr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E) abrufbar."Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus November 2025 zur Beamtenbesoldung hat dramatische Folgen für die Staatsfinanzen", prognostiziert der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Oliver Holtemöller von der Universität Halle. Nach diesem Urteil erhielten Beamte zu wenig Gehalt. Das muss jetzt - teilweise rückwirkend - nachgezahlt und für die Zukunft angepasst werden. Dabei ist noch nicht einmal geklärt, wie viele Beamte das betrifft.Thüringens Finanzministerin Katja Wolf, BSW, steht in jedem Fall vor einem Finanzierungsproblem. "Wo soll ich das Geld hernehmen, ich kann nicht in die Verschuldung gehen?"Frank Schönborn, Landesvorsitzender des Thüringer Beamtenbundes, kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen: "Bei Beamten ist von ihrem ersten Arbeitstag an alles planbar bis hin zu ihren späteren Pensionsansprüchen. Natürlich muss der Staat dafür Vorsorge treffen."Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren den Talk, bei dem das Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt.Im Podium stellen sich der Diskussion:- Katja Wolf (BSW), Thüringer Ministerin der Finanzen- Prof. Dr. Oliver Holtemöller, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Leiter der Abteilung Makroökonomik am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle- Frank Schönborn, Landesvorsitzender des Thüringer BeamtenbundesPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Jens Borghardt, Tel.: (0361) 2 18 12 96, E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6227940