Der Sommerurlaub 2026 gehört Europa: Mittelmeer beliebter als je zuvor- ITB-Ausblick 2026: Wunsch nach Urlaub weiterhin stark - erstmals 75 Prozent der Reisenden in Europa unterwegs- Frühbucher & Sommerurlaub: Vorausbuchungsfrist steigt auf 213 Tage - Familien haben sich die attraktiven Kinderfestpreise bereits gesichert!- Appinio-Befragung bei über 2.000 Bürgerinnen und Bürgern: Großes Potenzial für den Sommer 2026- Griechenland räumt ab: Kreta, Rhodos & Co. stürmen die Sommer-Charts- Juli und August: Die beliebtesten Sommerwochen werden knapp - Flexibilität öffnet noch Türen- Familien im Fokus: Mehr Angebot, mehr Möglichkeiten - so viele dynamische Pakete kombinierbar wie noch nie!- Maßgeschneiderte Auszeit: Adults-only und Solo-Reisen erobern den Markt- KI verändert die Reiseplanung: Inspiration und Konzeption in Minuten statt StundenTUI ist in Deutschland mit einem guten Saisonauftakt in die Sommersaison 2026 gestartet. Die Vorausbuchungsfrist hat sich erneut verlängert und liegt aktuell bei 213 Tagen - zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr waren es 205 Tage. Viele Gäste haben sich ihren Sommerurlaub frühzeitig gesichert, insbesondere Familien haben die günstigen Kinderfestpreise genutzt. Zum Start der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin zeigte sich TUI Deutschland-Chef Benjamin Jacobi entsprechend optimistisch für das weitere Reisejahr: "Die ITB ist für uns jedes Jahr der erste echte Gradmesser für die neue Saison. Die Signale sind klar: Tourismus bleibt widerstandsfähig. Die Menschen wollen reisen und priorisieren Urlaub weiterhin sehr hoch".Eine aktuelle, repräsentative Befragung des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag von TUI bestätigt diesen Trend: 31,8 Prozent der Befragten haben ihren Sommerurlaub bereits fest geplant oder gebucht. Weitere 52,7 Prozent planen zu verreisen, haben jedoch noch nicht konkret gebucht und lassen sich aktuell inspirieren. Lediglich 15,6 Prozent haben in diesem Jahr keine Reiseabsicht. "Mehr als die Hälfte der Menschen hat die Urlaubspläne bereits im Kopf, aber noch nicht im Warenkorb. Hier liegt in den kommenden Wochen enormes Potenzial. Das stimmt uns sehr positiv für das weitere Buchungsgeschehen", so Jacobi.Europa bleibt Favorit - Griechenland besonders gefragtMit 57,6 Prozent bleibt Europa das mit Abstand gefragteste Reiseziel - bei den 18- bis 24-Jährigen sogar mit 63 Prozent. Rund jeder Fünfte (19,3 Prozent) plant eine Reise innerhalb Deutschlands. Auch Fernreisen bleiben attraktiv, insbesondere Asien (7,3 Prozent), Afrika (4,1 Prozent) sowie Nord- und Südamerika (zusammen 2,9 Prozent).Das Buchungsverhalten der TUI Gäste spiegelt diese Präferenzen wider. Der Anteil der Europabuchungen für den Sommer 2026 ist mit knapp 75 Prozent noch einmal gestiegen. Besonders gefragt sind weiterhin die Top-Regionen Antalya, Mallorca und Kreta. Griechenland entwickelt sich dabei zum großen Gewinner der Saison. Über alle Inseln hinweg verzeichnet das Land einen exzellenten Buchungsstart und liegt im Länderranking knapp auf Platz zwei - nahezu gleichauf mit Spanien. TUI bringt konzernweit jährlich rund vier Millionen Gäste nach Griechenland und betreibt dort rund 50 eigene Hotels. Allein TUI fly verbindet Deutschland 180 Mal pro Woche mit Kreta, Rhodos und Kos. "Griechenland begeistert mit seiner Vielfalt - von Badeurlaub bis Kultur. Die Nachfrage wächst weiter dynamisch. Für uns ist Griechenland einer der strategischen Wachstumsmärkte im Mittelmeerraum", betont Jacobi.Auch die Kanarischen Inseln legen im Sommer weiter zu. Zypern und Tunesien verzeichnen eine steigende Nachfrage. Ägypten etabliert sich mit einem deutlichen Plus auch im Sommer als feste Größe. Nach der Wiederaufnahme von TUI fly Direktflügen nach Sharm el Sheikh und der Wiedereröffnung des TUI Magic Life Redsina zeigen sich deutliche Buchungszuwächse auf der Sinai-Halbinsel. Hurghada rückt bereits auf Platz vier der beliebtesten Zielgebiete vor.Bei Autoreisezielen setzt TUI im Sommer 2026 verstärkt auf Italien und erweitert das Portfolio um 70 neue Hotels, darunter auch der TUI Kids Club Gardaland Magic am Gardasee und das TUI Blue Pardu auf Sardinien. Auch Urlaub im eigenen Land ist weiterhin beliebt - das zeigt auch die Appinio-Befragung. Passend dazu wird das Familienangebot weiter ausgebaut: Zwei neue TUI Kids Clubs Eurostrand in der Lüneburger Heide und an der Mosel ergänzen das Portfolio.Dynamische Entwicklung für östliche FernstreckeAuf der Fernstrecke führen die USA weiterhin das Ranking an. Es folgen Thailand, die Malediven, die Vereinigten Arabischen Emirate und Mauritius. "Die USA bleiben auf Platz eins. Aktuell profitieren Gäste von attraktiven Preisen bei Hotels und Flügen sowie vom günstigen Dollar. Das eröffnet zusätzliche Chancen für Fernreisen", so Jacobi. Die Nachfrage entwickelt sich dabei differenziert: Während sich die Gesamtdestination USA derzeit verhaltener zeigt, verzeichnen insbesondere Chicago, die Great Lakes Region, Hawaii sowie Reisen rund um die Nationalparks eine positive Entwicklung. Attraktive Konditionen bei Mietwagen und Campern verbessern die Preis-Leistungs-Situation deutlich: Wohnmobile sind aktuell so günstig wie selten. Gesamthaft entwickelt sich insbesondere die östliche Fernstrecke dynamisch mit Thailand als Top-Ziel, während der Indische Ozean - für viele Reisende der Inbegriff des Traumurlaubs - kräftig zulegt, insbesondere Mauritius und die Seychellen.Lage entscheidet - Strandnähe wichtigstes KriteriumBei der Wahl der Unterkunft spielt die Lage die entscheidende Rolle. 49,1 Prozent der Befragten nennen Strandzugang oder Strandnähe als wichtigstes Kriterium. Es folgen gute Verkehrsanbindung (28,6 Prozent) und Meerblick (28,5 Prozent). Auch Gästebewertungen beeinflussen jede dritte Buchungsentscheidung maßgeblich (34,4 Prozent). Kulinarik gewinnt weiter an Bedeutung: Für 25,7 Prozent ist das gastronomische Angebot ausschlaggebend. Ein Pool ist für 26,4 Prozent wichtig.Adults-only-Angebote stark gefragtEin klarer Trend zeigt sich bei zielgruppenspezifischen Angeboten: 64,3 Prozent der Befragten finden Adults-only-Hotels attraktiv. Die wichtigsten Gründe sind mehr Ruhe und Erholung (48,3 Prozent), Zeit zu zweit (45,6 Prozent) sowie Me-Time (40,7 Prozent). TUI reagiert mit neuen Adults-only-Angeboten, unter anderem dem Riu Palace Swahili auf Sansibar sowie dem TUI Blue Yaramar bei Málaga.Solo-Reisen gewinnen weiter an BedeutungAuch Solo-Reisen sind gefragt: 57,9 Prozent zeigen sich offen für das Thema. 32,5 Prozent sind bereits allein verreist und würden es wieder tun, elf Prozent planen konkret eine Solo-Reise. Der Buchungsanteil bei TUI liegt ebenfalls bei rund elf Prozent.Beliebteste Ziele für Alleinreisende sind Mallorca, Antalya, Kreta und Fuerteventura. Besonders gefragt sind Cluburlaube. Mit speziellen Solo-Wochen bei Robinson und TUI Magic Life fördert TUI gezielt Gemeinschaft und Austausch. "Wir sehen eine klare Nachfrage nach maßgeschneiderten Urlaubskonzepten. Ob Adults-only, Cluburlaub oder Soloreisen - unsere Gäste erwarten Produkte, die exakt zu ihrer Lebenssituation passen", sagte Jacobi.Künstliche Intelligenz: Reiseplanung wird smarterKünstliche Intelligenz ist in der Reiseplanung längst angekommen - das bestätigt auch die aktuelle Appinio-Befragung: Mehr als die Hälfte der Befragten nutzt KI bereits: regelmäßig (11,1 Prozent), für Teilaspekte (21,4 Prozent) oder zumindest gelegentlich (20,4 Prozent). Rund ein Drittel zeigt sich noch zurückhaltend oder unsicher im Umgang. "KI ist für uns kein Zukunftsszenario, sondern gelebte Praxis. Ob personalisierte Angebote, dynamisches Pricing, effizientere Prozesse bei Airline und Hotel oder in unserer App - wir setzen KI gezielt ein, um das Urlaubserlebnis besser und individueller zu machen", so Jacobi. Wie konkret KI-Mehrwert schafft, zeigt das Rundreiseportal TUI Tours: Ein KI-gestützter Planer im Reisebüro verbindet Inspiration mit Effizienz und erstellt individuelle, vollständig buchbare Rundreisen in Minuten statt Stunden. Besonders gefragt sind aktuell individuelle Selbstfahrerrundreisen in den USA und Kanada, zugleich gewinnen Fernziele wie Japan und Südkorea an Bedeutung. Auch in ihren Hotels setzt TUI KI gezielt ein, um Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten, etwa zur Messung und Reduzierung von Lebensmittelverbrauch.Weiterhin gute Chancen für Wunschurlaub"Zu früh ist nie zu spät - auch jetzt gibt es noch attraktive Angebote, insbesondere für die Türkei, Griechenland oder Mallorca. Wer flexibel ist, findet sehr gute Preise und hat weiterhin gute Chancen auf seinen Wunschurlaub", sagte Jacobi und rät jetzt zu buchen. Enger wird es vor allem im Juli und August. Schon jetzt verzeichnen beliebte Ziele in dieser Zeit ein deutliches Plus, u.a. die Nordsee (+62 Prozent), Bodrum (+30 Prozent), Albanien (+49 Prozent) oder Kanada (+38 Prozent). Auch Griechenland, Ägypten und das spanische Festland legen weiter zu."Wir investieren gezielt in neue Hotels unserer starken Marken und in attraktive Destinationen. TUI steht für Urlaub für alle - von der preisbewussten Familienreise bis zum anspruchsvollen Luxusurlaub", so das Fazit von Benjamin Jacobi.Diese Meldung und Bilder finden Sie auch im Newsroom unter www.tuigroup.com.Hinweise zur Befragung:Appinio führte vom 3.-9. Februar 2026 eine repräsentative Online-Befragung unter 2.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland durch.