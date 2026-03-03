München (ots) -Eine Paraderolle für Bob Odenkirk ("Nobody 1+2"): Im Action-Kracher NORMAL von Regisseur Ben Wheatley ("Meg 2 - Die Tiefe") und "John Wick"-Schöpfer Derek Kolstad wird er als unscheinbarer Sheriff plötzlich vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Denn hinter der Fassade der verschlafenen Kleinstadt Normal lauern explosive Abgründe. Feuer frei für ein wunderbar kompromissloses Action-Highlight!Eigentlich sollte die vorübergehende Versetzung in die verschlafene Kleinstadt Normal für Sheriff Ulysses (Bob Odenkirk) eine willkommene Auszeit von Eheproblemen und beruflichen Rückschlägen sein. Doch als ein misslungener Banküberfall die trügerische Ruhe der Stadt durcheinanderbringt, wird schnell klar, dass die Bewohner weit mehr zu verbergen haben, als zunächst angenommen. Ulysses merkt plötzlich: Diese Kleinstadt ist alles andere als "normal"...In NORMAL trifft grandiose Action auf viel schwarzen Humor und gnadenlos gute Unterhaltung! Der Emmy-prämierte Bob Odenkirk ("Better Call Saul", "Nobody 1+2") begeistert in der Hauptrolle und beweist einmal mehr sein großes Gespür für Rollen, die hinter der Maske des Everyman jede Menge Überraschungen bereit halten. An seiner Seite sind u.a. Henry Winkler ("Black Adam", "Barry") und Lena Headey ("Game of Thrones", "300: Rise of an Empire") zu sehen. Regie führte der Action-Avantgardist Ben Wheatley ("Meg 2 - Die Tiefe"), nach einem vor schrägen Ideen nur so sprühenden Drehbuch von Derek Kolstad (Schöpfer der "John Wick"-Reihe). NORMAL feierte seine Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) 2025 und avancierte dort bereits zum Publikumsliebling.Pressekontakt:PR (Print, Radio, TV):AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSSimone BachofnerTel: 030 / 61 20 30 - 70E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deOnline-PR:AIM - ONLINE PR & PROMOTIONDaniyah Brandt & Lesley MeierTel.: 030 / 61 20 30 - 55 / - 65E-Mail: Daniyah.Brandt@aim-pr.deLesley.Meier@aim-pr.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6227966