Immer mehr Organisationen versprechen sich von KI-Tools eine radikale Effizienzsteigerung. Warum das fatale Folgen haben könnte und Unternehmen erheblicher Wissensverlust droht, erklärt Prof. Jin Gerlach im Interview. Massenentlassungen sind in Zeiten, in denen Unternehmen ihre Effizienz mit der Unterstützung Künstlicher Intelligenz bis ans Maximum steigern wollen, keine Seltenheit. Kürzlich verkündete etwa Amazon, dass weitere 16.000 Stellen gestrichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n