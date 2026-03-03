Das Verkehrsministerium Nordmazedoniens schreibt die Beschaffung von 150 Elektrobussen und 75 Ladestationen aus. Etwa 100 der E-Busse sollen in der Hauptstadt Skopje eingesetzt werden, während die restlichen 50 auf andere Städte verteilt werden. Bei der Ausschreibung setzt das Ministerium enge Fristen. Interessierte Unternehmen müssen bereits bis zum 30. März 2026 die erforderlichen Unterlagen einreichen. Nach Ende der Ausschreibung und der Vergabe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
