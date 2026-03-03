BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann verlangt von der Bundesregierung einen entschlosseneren Einsatz zur Rückholung deutscher Staatsbürger aus Nahost. "Die Bundesregierung muss jetzt dafür Sorge tragen, dass die Zivilistinnen und Zivilisten, die in der Region festsitzen, weil es keine Möglichkeit für Flüge gibt, nach Deutschland kommen können", forderte Haßelmann zur Situation rund um den Iran-Krieg. "Wir haben hier eine Schutzverantwortung."

Sie frage sich, ob die Bundesregierung ausreichend vorbereitet gewesen sei, sagte Haßelmann. Es müssten alle Hebel für eine Rückkehr in Bewegung gesetzt werden.

Das Auswärtige Amt bereitet derzeit die Rückholung von Kranken, Kindern und Schwangeren aus der Konfliktregion vor. Sie will dazu gecharterte Maschinen in die Hauptstädte Riad (Saudi-Arabien) und Maskat (Oman) schicken. Derzeit sitzen wegen des Krieges im Iran Zehntausende Reisende fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten. Nach Angaben des Deutschen Reiseverbands (DRV) sind allein rund 30.000 Kunden deutscher Veranstalter betroffen./hrz/DP/stk