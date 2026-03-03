Während viele Konkurrenten im Sektor der Kryptowährungen schwächeln, meldet Riot Platforms ein Rekordjahr. Der Mining-Riese steigerte seinen Umsatz im Jahr 2025 auf 647,4 Millionen Dollar. Das entspricht einem Plus von 72 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als noch 376,7 Millionen Dollar in den Büchern standen.Der Haupttreiber dieser Entwicklung war das Kerngeschäft: Allein das Schürfen von Bitcoin spülte rund 576 Millionen Dollar in die Kasse. Riot produzierte im vergangenen Jahr 5.686 Bitcoin, nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
