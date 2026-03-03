Entwickelt für dichteren Dampf und unmittelbare Wirkung ohne Verbrennung FOUR bietet rauchähnliche Intensität in einem präzisionsgefertigten, tragbaren Gerät

Knapp zwei Jahrzehnte nachdem PAX die Produktkategorie definiert hat, kündigte die Marke heute die Markteinführung von PAX FOUR an, dem leistungsstärksten Verdampfer für getrocknete Kräuter in der Geschichte des Unternehmens. PAX FOUR wurde für Verbraucher entwickelt, die dichten Dampf und sofortige Wirkung ohne Verbrennung wünschen. Das elegante, präzisionsgefertigte Gerät bietet eine Intensität, die mit dem Rauchen vergleichbar ist und die man sehen und spüren kann.

Weil Konsumenten vom Rauchen und Verbrennen abkommen, wächst die Kategorie der Cannabis-Verdampfer stetig weiter. Dennoch bleiben viele Raucher den traditionellen Methoden treu. Als Gründe dafür nennen sie häufig den schwachen Dampf, die mangelnde Intensität und die ungleichmäßige Leistung bestehender Geräte. Genau darauf ist PAX FOUR ausgelegt, indem er größere Dampfwolken produziert, ohne dabei die für PAX typische Portabilität und das charakteristische Design einzubüßen.

"Bei PAX FOUR dreht sich alles um Power", sagte Chris Ahern, CEO von PAX. "Es gibt eine bedeutende Verbrauchergruppe, die eine stärkere, ausgewogenere Wirkung wünscht sei es bei einem einzelnen Zug oder einer ganzen Session -, ohne dabei Kompromisse beim Geschmack oder der Benutzerfreundlichkeit einzugehen. PAX FOUR liefert dichten Dampf, eine schnelle Wirkung und echte Intensität, und das auf eine kontrollierte, konstante Weise, die der für PAX bekannten Qualität der Blüten treu bleibt."

Den Kern des PAX FOUR bildet ein neu entwickeltes leistungsstarkes Hybrid-Heizsystem, das 50 mehr Dampf erzeugt und schneller aufheizt als frühere Verdampfer für getrocknete Kräuter von PAX. Vier voreingestellte Heizmodi mit patentierter Temperatursteuerung ermöglichen es den Nutzern, die Intensität individuell anzupassen von kurzen, wirkungsstarken Sessions bis hin zu längeren, gleichmäßigeren Erlebnissen ohne dabei Geschmack oder Cannabinoid-Leistung zu beeinträchtigen. Das Gerät verfügt außerdem über haptische Feedback-Steuerung, eine neu gestaltete Heizkammer für einfacheres Befüllen und Reinigen, schnelles USB-C-Laden sowie bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit und das alles in einem Design, das 40 kleiner und 75 leichter ist als Verdampfer der Konkurrenz.

Im Gegensatz zum Rauchen erhitzt PAX FOUR die Cannabisblüte, anstatt sie zu verbrennen. Dadurch werden die mit der Verbrennung verbundenen schädlichen Nebenprodukte vermieden, während zugleich der von Verbrauchern erwartete sichtbare Dampf und die gewünschte Potenz erhalten bleiben. Das Ergebnis ist ein saubereres, sanfteres Erlebnis ohne Abstriche bei der Leistung.

PAX FOUR ist ab 3. März 2026 in den Farben Onyx und Greenstone auf pax.com und bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 250 US-Dollar erhältlich. Neben FLOW und MINI ergänzt FOUR das Trockenkräutersortiment von PAX, das Verbrauchern gehobene Optionen in verschiedenen Preisklassen bietet egal, ob Geschmack, Power oder Einfachheit an erster Stelle stehen.

PAX ist eine weltweit führende Cannabismarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben der Menschen zu verbessern und die Kraft der Pflanze durch bahnbrechende Innovationen, unvergleichliche Qualität und erstklassiges Design zu würdigen. Seit fast zwei Jahrzehnten liefert PAX leistungsstarke Produkte, die auf Präzision, Reinheit und Beständigkeit ausgelegt sind und denen Millionen Menschen vertrauen. PAX hat sich verpflichtet, einen positiven Beitrag zu leisten und ist für alle Produktlinien von rePurpose Global als Plastic Negative zertifiziert, indem doppelt so viel Plastik aus der Natur entfernt wird, wie in PAX-Produkten verwendet wird.

