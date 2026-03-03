EQS-News: T-knife GmbH / Schlagwort(e): Studie

T-knife Therapeutics gibt Genehmigung für klinische Studie mit TK-6302, einer CRISPR-basierten, multifunktional verstärkten T-Zell-Therapie gegen solide Tumore, bekannt - Phase-1-Studie ATLAS zur Bewertung von TK-6302 bei Patienten mit fortgeschrittenen PRAME-positiven soliden Tumoren Berlin, Deutschland - 3. März 2026 - T-knife Therapeutics GmbH, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das T-Zell-Therapien der nächsten Generation zur Bekämpfung von Krebs entwickelt, gab heute die Genehmigung seines Antrags auf klinische Prüfung (CTA) für den Start der Phase-1-Studie ATLAS mit TK-6302 in Europa bekannt. TK-6302 ist eine gegen das Zielmolekül PRAME gerichtete, multifunktional verstärkte T-Zell-Therapie, die speziell entwickelt wurde, um die besonderen Herausforderungen bei der Behandlung von soliden Tumoren zu bewältigen. Die ATLAS-Studie, die noch in diesem Jahr beginnen soll, ist eine adaptive, offene Phase-1-Studie mit TK-6302 bei Patienten mit fortgeschrittenen PRAME-positiven soliden Tumoren. "Wir freuen uns über diesen wichtigen Meilenstein, der den Beginn der Phase-1-Studie ATLAS ermöglicht und den Übergang unseres Unternehmens in die klinische Entwicklungsphase ebnet", erklärte Thomas M. Soloway, Präsident und Chief Executive Officer von T-knife. "TK-6302 ist eine hoch differenzierte Therapie, die für eine verbesserte Wirksamkeit gegen PRAME entwickelt wurde, einem klinisch validierten Zielmolekül mit attraktivem kommerziellem Potenzial. PRAME kommt bei vielen soliden Tumorindikationen mit hohem medizinischem Bedarf vor darunter Plattenepithelkarzinomen der Lunge, Ovarial-, Endometrium-, Haut- sowie triple-negativen Mammakarzinomen. Die heutige Ankündigung setzt ein Zeichen für die Entschlossenheit, die Expertise und die Dringlichkeit, mit der unser Team innovative Wissenschaft in lebensverändernde Therapien umsetzt." Peggy Sotiropoulou, Ph.D., Chief Scientific Officer von T-knife, fügte hinzu: "Der Studienantrag (CTA) wurde durch ein umfassendes und überzeugendes Paket präklinischer Daten gestützt, welche die erstklassige Antitumorwirksamkeit von TK-6302 belegen. Durch die Stärkung der Fitness und Persistenz von T-Zellen bei gleichzeitiger Überwindung tumorvermittelter Immunbarrieren kann TK-6302 potenziell einen bedeutenden klinischen Nutzen leisten, einschließlich tiefer, dauerhafter Wirksamkeit bei einer Reihe von soliden Tumoren. Der Eintritt dieser einzigartigen, multifunktional verstärkten, CRISPR-geneditierten T-Zelltherapie in die Klinik unterstreicht unseren festen Willen, wissenschaftliche Grenzen zu erweitern, um Patienten transformative Therapien anbieten zu können." Über TK-6302 TK-6302 ist eine PRAME-gerichtete T-Zelltherapie, die durch Kombination mehrerer innovativer Wirkmechanismen "supercharged" wurde: ein hochaffiner gegen PRAME gerichteter Rezeptor zur Steigerung der Zytotoxizität, ein kostimulatorischer CD8-Korezeptor zur Aktivierung von CD4-T-Zellen und zur Verbesserung der Fitness und Persistenz der T-Zellen sowie ein FAS-basierter Checkpoint-Konverter, der die Etablierung (engl.: engraftment) und das Überleben der T-Zellen in der feindlichen Tumormikroumgebung fördern soll. Präklinische Daten mit TK-6302 zeigten eine anhaltende serielle Tumorzellabtötung und Zytokinsekretion in einem Modell, das die inhibitorische Ligandenexpression in PRAME-exprimierenden Tumoren nachbildet. In einem komplexen dreidimensionalen (3D) Sphäroid-Tumormodell eliminierte TK-6302 Tumore auch über mehrere Expositionszyklen hinweg und zeigte im Vergleich zu Kontrollen eine überlegene Antitumoraktivität. TK-6302 wird mit einem nicht-viralen Gen-Editing-Verfahren zur Verbesserung der T-Zell-Rezeptor-Expression hergestellt und konnte im klinischen Produktionsverfahren erfolgreich skalierbar hergestellt werden. Über T-knife Therapeutics T-knife ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung von T-Zell-Therapien widmet, um Patienten mit soliden Tumoren breite, tiefgreifende und dauerhafte Ansprechraten zu ermöglichen. Der einzigartige Ansatz des Unternehmens nutzt firmeneigene Plattformen und synthetische Biologie, um die nächste Generation "supercharged" T-Zellen mit bestmöglichem Potenzial zu entwickeln. T-knife wurde von führenden T-Zell- und Immunologie-Experten gegründet und nutzt Technologien, die am Max-Delbrück-Center für Molekulare Medizin zusammen mit der Charité - Universitätsmedizin Berlin entwickelt wurden. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Management-Team geleitet und von einer führenden Gruppe internationaler Investoren unterstützt, darunter Andera Partners, EQT Life Sciences, RA Capital Management und Versant Ventures. Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite: www.t-knife.com

T-knife Therapeutics GmbH

Dr. Elisa Kieback

Chief Technology Officer

media@t-knife.com



Medienkontakt

MC Services AG

Dr. Regina Lutz/ Julia von Hummel

tknife@mc-services.eu

0049 89 2102280



