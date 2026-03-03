Berlin (ots) -Ägypten positioniert sich auf der ITB Berlin, der weltweit führenden Reisefachmesse, als eines der attraktivsten Reiseziele für den deutschen Markt. Nach einem erneuten Rekordjahr bei den Besucherzahlen und gezielten Investitionen in nachhaltige, erlebnisorientierte Angebote intensiviert das Land seine Partnerschaften mit deutschen Reiseveranstaltern, Fluggesellschaften und Tourismusexperten.Deutschland zählt weiterhin zu den wichtigsten Quellmärkten für Ägypten. Die Nachfrage nach Kulturtourismus steigt ebenso wie die Beliebtheit von Freizeit-, Tauch-, Wellness- und maßgeschneiderten Reiseangeboten am Roten Meer - ein Trend, der die anhaltend hohe Attraktivität des Landes für deutsche Reisende unterstreicht. Im Jahr 2025 verzeichnete Ägypten 19 Millionen internationale Besucher - ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr und mehr als viermal so viel wie das globale Durchschnittswachstum. Damit festigt das Land seine Rolle als strategisches Tourismuszentrum im östlichen Mittelmeerraum und an der Schnittstelle zu den eurasischen Märkten."Deutsche Reisende legen Wert auf Authentizität und hochwertige Infrastruktur", sagte Sherif Fathy, Minister für Tourismus und Altertümer. "Ägypten bietet eine einzigartige Kombination aus Welterbestätten, modernen Resorts und neuen Erlebnisangeboten, die den Erwartungen der Reisenden gerecht werden." Die Zahl der Besucher aus Deutschland stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 %.Badeurlaub & Tauchen auf WeltklasseniveauDie Destinationen Hurghada, El Gouna, Marsa Alam und Sharm El Sheikh bleiben erste Wahl für deutsche Reisende, die Sonne, Strand und Taucherlebnisse auf internationalem Spitzenniveau suchen. Die Kombination aus hochwertigen Resorts und spezialisierten Wellness-Retreats stärkt die Position des Roten Meeres als Premium-Destination für Erholung und Aktivurlaub.Kulturtourismus & KulturerbeMit dem Grand Egyptian Museum nahe den Pyramiden von Gizeh setzt Ägypten neue Maßstäbe für das Museumserlebnis. Das Interesse an archäologischen Entdeckungen bleibt hoch: Die Besucherzahlen historischer Stätten und Museen stiegen im vergangenen Jahr um 33,5 Prozent. Damit behauptet das Land seine internationale Spitzenstellung im Kulturtourismus.Urbanes Leben & GastronomieAuch Kairo entwickelt sich zunehmend zu einem Lifestyle-Reiseziel. Die Metropole verbindet zeitgenössische Kunst, traditionelle Märkte und eine dynamische Spitzengastronomie. Für deutsche Reisende, die moderne Städtereisen mit kultureller Tiefe suchen, bietet Kairo ein vielfältiges Angebot zwischen Historie und Gegenwart.Nachhaltigkeit & naturbasierter TourismusVor dem Hintergrund der hohen Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards baut Ägypten sein Portfolio an umweltfreundlichen Resorts, Wüstenabenteuern und naturorientierten Reiseformaten weiter aus. Ziel ist es, nachhaltige Wertschöpfung mit authentischen Naturerlebnissen zu verbinden.MICE & GeschäftsreisenGezielte Investitionen in moderne Konferenzzentren und resortbasierte Meeting-Infrastruktur stärken Ägyptens Position im MICE-Segment. Das Land entwickelt sich zunehmend zu einer attraktiven Destination für internationale Firmenveranstaltungen und Kongresse.Konnektivität & ErreichbarkeitDirekte Flugverbindungen zwischen Deutschland und Ägypten - sowohl im Linien- als auch im Charterverkehr zu den Resorts am Roten Meer und kulturellen Zentren - gewährleisten hohe Flexibilität für Veranstalter und Individualreisende. Diese starke Anbindung ermöglicht es deutschen Reiseanbietern, ein breites und wettbewerbsfähiges Portfolio maßgeschneiderter Reiseerlebnisse anzubieten.Mit seiner Präsenz auf der ITB Berlin verfolgt Ägypten das Ziel, die Zusammenarbeit mit deutschen Tourismusakteuren weiter zu vertiefen, neue Partnerschaften zu initiieren und Angebote konsequent an die sich wandelnden Präferenzen eines der einflussreichsten europäischen Quellmärkte anzupassen.Über die Ägyptische Tourismusbehörde (ETA)Die 1981 gegründete ETA fördert die Vielfalt der Reiseziele, Erlebnisse und kulturellen Schätze Ägyptens. Unter der Aufsicht des Ministeriums für Tourismus und Altertümer verantwortet die Ägyptische Tourismusbehörde das globale Marketing und unterstützt die nachhaltige Entwicklung des Tourismussektors.Für weitere Informationen besuchen Sie Experience Egypt (https://www.experienceegypt.eg/en).Pressekontakt:Kamila Giraldo - Account ManagerMedia Consulta International Holding AGE-Mail: egypttourism@mcgroup.comOriginal-Content von: Ägyptisches Fremdenverkehrsamt / Egyptian Tourism Authority, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114692/6228004