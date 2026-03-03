Der Star-Investor Peter Thiel hat bei der SEC den Verkauf von zwei Millionen Aktien an einem Unternehmen gemeldet, an dem Thiel seit 2004 beteiligt ist. Auffällig: Der Kurs war zuletzt stark gefallen. Der Technologie-Investor Peter Thiel hat sich über Jahre einen Namen als Gründer und Seed-Investor gemacht. Oft genug bewies der Paypal-Gründer ein gutes Näschen bei seinen Investments. Umso mehr fällt es auf, wenn sich Thiel von einer Aktie trennt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
