Die Target-Aktie hat sich in den letzten drei Monaten mit einem Kursplus von +25% hervorragend entwickelt. Und auch am Dienstagvormittag legt der US-Einzelhandelsriese um gut +5% im europäischen Handel zu. Sind bei Target keine Anzeichen von Konsumzurückhaltung der US-Verbraucher zu spüren und sollten Anleger hier noch einsteigen? Überraschend starke Zahlen Die Zahlen von Target wurden mit Hochspannung erwartet, denn schließlich ist der US-Einzelhandelsgigant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de