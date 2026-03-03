Zur Internationalen Tourismusbörse 2026 zeigt Sachsen-Anhalt auf der internationalen Bühne, wofür das Reiseland steht: für Welterbe von Weltrang, lebendige Städte, starke Regionen - und für Geschichten, die berühren. Zwischen kultureller Tiefe, landschaftlicher Weite und kreativer Zukunftskraft entfaltet sich ein facettenreiches Bild eines Landes, das Tradition bewahrt und Wandel gestaltet.

Magdeburg, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den Auftakt bildet Quedlinburg - eine Welterbestadt mit Seele. "Drei Tage, drei Freundinnen, eine neue Liebe" erzählt von Kopfsteinpflaster, Fachwerkidylle und dem Zauber des Harzes. Hier wird spürbar, warum Quedlinburg mehr ist als ein Reiseziel: ein Ort zum Verlieben. Ergänzt wird diese Perspektive durch kuratierte Empfehlungen wie die "5 Glücksorte" und "11 Entdeckungen", die zeigen, wie vielfältig sich Geschichte, Natur und Lebensart hier verdichten.

Mit der etappenweisen Wiedereröffnung des Stiftsbergs schlägt Quedlinburg zugleich ein neues Kapitel auf. Schloss, Stiftskirche und Domschatz werden als zusammenhängender Kulturraum neu erlebbar - Herz und Krone des UNESCO-Welterbes. Der Beitrag "Happy End auf dem Stiftsberg" verbindet Historie, starke Frauenfiguren und europäische Geschichte zu einem kraftvollen Zukunftssignal für die gesamte Region.

Auch Dessau setzt 2026 einen Akzent mit internationaler Strahlkraft. Die Ausstellung "Bakelit | Glasur | Farbe" im Bauhaus Museum würdigt Schenkungen aus aller Welt und eröffnet einen neuen Blick auf 100 Jahre Bauhaus in Dessau. Das Jubiläum "An die Substanz" erinnert daran, dass Sachsen-Anhalt zu den zentralen Orten der Moderne gehört - ein kulturelles Erbe, das bis heute Inspiration ist.

Tangermünde, die "schönste Kleinstadt Deutschlands", führt in die Altmark und an die Elbe. Backsteingotik, Kaiserpfalz und neue Erlebnisformate wie die Flüstergassen verbinden Geschichte mit zeitgemäßer Inszenierung. Die Reportage zeigt, wie Authentizität und touristische Qualität zusammenfinden.

Weißenfels wiederum überrascht mit barocker Pracht, Musikgeschichte und kreativen Perspektiven. Schloss Neu-Augustusburg, das Schuhmuseum und das Heinrich-Schütz-Haus erzählen von kultureller Tiefe - während neue Impulse und regionale Genussorte die Stadt als Geheimtipp zwischen Saale und Großstadt positionieren.

Zeitz steht exemplarisch für Transformation. Zwischen Schloss Moritzburg, unterirdischen Gängen, Kloster Posa und innovativen Zukunftsorten wie dem Digitalisierungszentrum entsteht das Bild einer Stadt im Wandel. Hier wird Strukturwandel nicht nur thematisiert, sondern erlebbar.

Magdeburg richtet mit dem Festival der Moderne 2027 den Blick nach vorn. Hundert Jahre nach den großen Aufbrüchen der 1920er Jahre wird die Landeshauptstadt erneut zum Labor für Architektur, Kunst und gesellschaftliche Debatten. Das Festival schlägt die Brücke zwischen Bauhaus-Tradition, urbaner Entwicklung und internationaler Kulturpräsenz - ein Zukunftsprojekt mit Strahlkraft weit über Sachsen-Anhalt hinaus.

Nicht zuletzt rückt Sachsen-Anhalt auch kulinarisch ins Rampenlicht. Ob Genussfinder, Heimatgenuss-Initiative, ausgezeichnete "Kulinarische Sterne" oder kreative Gastronomie zwischen Altmark, Harz und Saale-Unstrut - die Beiträge zeigen ein Land, das regionale Identität mit Qualität und Innovationsfreude verbindet. Hier schmeckt Herkunft, Handwerk und Haltung.

Zur ITB 2026 verdichtet sich all das zu einem klaren Bild: Sachsen-Anhalt ist Land des Welterbes, der Moderne und der neuen Perspektiven. Ein Reiseland, das kulturelle Substanz, regionale Vielfalt und Zukunftsenergie in einer besonderen Dichte vereint - und genau darin seine Stärke findet.

