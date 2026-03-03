Berlin (ots) -Zum Welt-HPV-Tag am 4. März setzt die Initiative ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs. ein deutliches Zeichen gegen Tabus beim Thema Gesundheitsvorsorge: Mit der Berliner Pop-up-Ausstellung "HPV - WHAT THE FACTS?!" schafft die Initiative einen Raum für Aufklärung und offenen Dialog. Ziel ist es, insbesondere bei Frauen im Erwachsenenalter Wissenslücken in Bezug auf die Bedeutung von Gesundheitsvorsorge und HPV zu schließen - denn das kann der erste Schritt sein, um fundierte Entscheidungen für die eigene Gesundheit zu treffen.Circa 4 von 5 Menschen infizieren sich mehrmals im Leben mit HPV. In der Regel verläuft eine HPV-Infektion unbemerkt ab und heilt von selbst aus. Tut sie das aber nicht, können daraus später bestimmte HPV-bedingte Folgeerkrankungen und Krebsarten entstehen. In Deutschland erkranken jährlich rund 4.500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs als mögliche Folge einer langanhaltenden HPV-Infektion. Gebärmutterhalskrebs wird fast vollständig durch bestimmte HP-Viren verursacht. Die HPV-Impfung kann helfen, bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen wie dieser vorzubeugen. Allerdings gibt es hier einen enormen Bedarf an Sensibilisierung: Eine aktuelle Befragung von ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs. und Roche Diagnostics unter 2.001 Frauen zwischen 18 und 55 Jahren zeigt (1): Nur etwa jede zweite Frau nimmt regelmäßig gynäkologische Vorsorgetermine wahr. Besonders im Erwachsenenalter wird das Thema HPV oft unterschätzt, da vielen Frauen nicht bewusst ist, dass die HPV-Impfung auch in späteren Lebensphasen möglich ist. Denn auch für Erwachsene kann die Impfung noch individuell sinnvoll sein.Vorsorge als Teil der GesundheitskompetenzFür die Gynäkologin Dr. Mattern ist die Pop-up-Ausstellung in Berlin eine wichtige Plattform, um Gesundheitsvorsorge als selbstverständlichen Teil der Gesundheitskompetenz zu etablieren:"Ich sehe Gesundheitsvorsorge als Ausdruck von Selbstverantwortung - aber auch von Selbstwert. Sie schafft Orientierung und unterstützt dabei, bewusste Entscheidungen zutreffen. Für mich ist das kein Zeichen von Sorge, sondern von Stärke. Es geht darum, aufmerksam und informiert mit der eigenen Gesundheit umzugehen."Die Ergebnisse der Befragung zeigen deutlich: Die Infektionsrate wird massiv unterschätzt und nur etwa jede zweite Frau weiß um die Übertragungswege von HPV. Dieser Mangel an Aufklärung kann dazu führen, dass wichtige Gesundheitsentscheidungen erst gar nicht oder uninformiert und isoliert getroffen werden. Der Pop-up-Space von ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs. in Berlin bricht dieses Muster auf: Die integrierte Ausstellung "HPV - WHAT THE FACTS?!" macht Aufklärung durch unterschiedliche Info-Exponate erlebbar und schafft einen geschützten Rahmen, um sich fundiert mit bestimmten Themen zu HP-Viren, Krebs und Prävention auseinanderzusetzen. In kuratierten Eventformaten -gerade für erwachsene Frauen - sowie offenen Visiting Slots entstehen tabufreie Gespräche zwischen Betroffenen und Expertinnen. So wird Wissen direkt dort verankert, wo Frauen sich austauschen, Erfahrungen teilen und zu Multiplikatorinnen in ihrem Umfeld werden können.Aufklärung, die weitergetragen wird - durch Stimmen und NetzwerkeErstmals sprach Louisa Dellert im Berliner Pop-up-Space der Initiative ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs. öffentlich über ihre eigene HPV-Infektion und setzt damit ein klares Zeichen für mehr Offenheit im Umgang mit Gesundheitsthemen. Ihre Positionierung unterstreicht, wie wichtig es ist, persönliche Erfahrungen aus der Tabuzone zu holen."Ich finde, Frauengesundheit wird in sozialen Netzwerken immer noch als Nischenthemabehandelt oder tabuisiert. HPV ist dafür das perfekte Beispiel: Die meisten können irgendwann betroffen sein - und trotzdem kennen viele nicht mal die Basics. Das zeigt doch, wie dringend wir mehr Aufklärung und offenere Gespräche brauchen. Denn nur durch Wissen können wir informierte Entscheidungen für uns selbst treffen."In Rahmen der Pop-up-Ausstellung organisiert die Initiative ENTSCHIEDEN. Gegen Krebs. gemeinsam mit Ten More In als Netzwerkpartnerin zusätzlich ein exklusives Netzwerk-Event in Berlin. Ten More In ist die führende Leadership Academy für Frauen in Deutschland mit der Vision "Mehr Frauen in Führung". Im Mittelpunkt des Events stand, Raum für Austausch, Wissenstransfer und Vernetzungsmöglichkeiten zu öffnen.Ziel ist es, sowohl das Bewusstsein für HPV als auch die öffentliche Wahrnehmung dafür zu stärken, und Kinder sowie Erwachsene so weit wie möglich vor den späteren Folgen einer HPV-Infektion zu bewahren und bestimmte HPV-bedingte Erkrankungen zu reduzieren.Zugängliche Informationen sowie eine aktive, entstigmatisierte Aufklärung können dazu beitragen, dass sich mehr Frauen mit den Themen rund um ihre Gesundheitsvorsorge auseinandersetzen. Es ist schließlich nie zu spät, sich zu informieren.Terminhinweis für Redaktionen & Interessierte:Pop-up-Ausstellung "HPV - WHAT THE FACTS?!" am Potsdamer Platz, Berlin- Wann: Donnerstag, 05.03.2026, 12:00 - 16:00 Uhr- Wo: Berliner Freiheit, Berlin, S/U Potsdamer Platz- Tickets: Der Eintritt ist kostenfrei. Terminhinweis für Redaktionen & Interessierte:Pop-up-Ausstellung "HPV - WHAT THE FACTS?!" am Potsdamer Platz, Berlin- Wann: Donnerstag, 05.03.2026, 12:00 - 16:00 Uhr- Wo: Berliner Freiheit, Berlin, S/U Potsdamer Platz- Tickets: Der Eintritt ist kostenfrei. Nur mit Anmeldung vorab oder vor Ort über diesen Link (https://luma.com/h1pfksj7).Referenzen: Laienbefragung "HPV-Testung und -Impfung" von GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH: Juli 2025, n = 2.001. Auftraggeber: MSD Sharp & Dohme GmbH und Roche Diagnostics Deutschland GmbH.