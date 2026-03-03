Nach der Eskalation zwischen Iran, USA und Israel steht die Straße von Hormus faktisch still. Öl und Gas explodieren, Europas Industrie gerät unter Druck - und Spekulanten sitzen auf dem falschen Fuß. Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist am Samstag (28.2.) nach der Tötung des iranischen Staatsoberhauptes sowie mehrerer hochrangiger Führungsmitglieder durch koordinierte Luftangriffe der USA und Israels eskaliert. Der Iran reagierte mit massiven Vergeltungsschlägen auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Katar, Kuwait, im Irak sowie gegen Tel Aviv und Nordisrael. Die Straße von Hormus ist de facto blockiert: Reedereien stellen die Passage ein, Versicherer verweigern den Schiffen den Schutz. Durch die Meerenge fließen täglich rund 20 Mio. Barrel Öl - etwa 20% des weltweiten Bedarfs - sowie rund ein Viertel des globalen LNG-Handels. Besonders exponiert sind Indien und China, das rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...