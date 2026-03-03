München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Armin Laschet (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses)
Natalie Amiri (ARD-Nahostexpertin)
Carsten Maschmeyer (Unternehmer und Investor)
Werner Sonne (Journalist und Autor)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Daniel Friedrich Sturm (Der Tagesspiegel)
Krieg im Nahen Osten und Zukunft des Iran
Im Gespräch: der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet (CDU), und die ARD-Nahost-Expertin Natalie Amiri.
Donald Trumps Zollpolitik und Lage der deutschen Wirtschaft
Im Studio: der Unternehmer und Investor Carsten Maschmeyer.
Es kommentieren: der Journalist und Autor Werner Sonne, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Iris Sayram, und der Leiter des Hauptstadtbüros des Tagesspiegel, Daniel Friedrich Sturm.
