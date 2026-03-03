© Foto: OpenAIAsiatische Länder stehen nach dem Hormus-Engpass unter Druck, bei Rohölimporten ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. Mit Indonesien steigt bereits ein Land auf die USA um und will dort seine Importe erhöhen.Indonesien wird einen Teil der Rohölimporte aus den Vereinigten Staaten erhöhen, um einen Teil der Lieferungen aus dem Nahen Osten zu ersetzen, teilte der indonesische Energieminister am Dienstag mit. 25 Prozent der indonesischen Rohölimporte und 30 Prozent des Flüssiggases stammen aus dem Nahen Osten, wie der Energieminister sagte. Er teilte mit: "Aktuell ist geplant, dass wir das Rohöl, das wir aus dem Nahen Osten importieren, in die Vereinigten Staaten umleiten, um die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE