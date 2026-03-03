© Foto: Dall-EGetrieben von starkem Stablecoin-Wachstum, politischem Rückenwind und KI-Visionen erlebt die Circle-Aktie einen weiteren kräftigen Kursanstieg. Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle hat ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt und schloss zuletzt weitere 15,2 Prozent im Plus bei 96,14 US-Dollar. Seit der Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal summieren sich die Gewinne damit auf rund 60 Prozent. Auf Monatssicht steht sogar ein Plus von 71 Prozent zu Buche. Trotz der jüngsten Erholung notiert das Papier damit weiterhin mehr als zehn Prozent unter dem Ausgabepreis beim Börsengang an der New Yorker Börse im vergangenen Juni. Starke Quartalszahlen liefern Fundament für Ausbruch Auslöser der …Den vollständigen Artikel lesen
