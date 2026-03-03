2021 stahlen Diebe Schmuck im Wert von über 1 Mio. Euro von Entertainerin Verona Pooth. Ihr Versicherer reguliert den Schaden nur teilweise. Nun verklagt Pooth ihren ehemaligen Versicherungsmakler. Auf LinkedIn wird derweil diskutiert, wer verantwortlich ist, wenn eine Versicherungssumme nicht ausreicht. Entertainerin Verona Pooth ist gegen ihren ehemaligen Versicherungsmakler vor Gericht gezogen. Hintergrund: Am Heiligabend 2021 wurde in ihr Wohnhaus in einem Düsseldorfer Vorort eingebrochen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
