Nordex hat von Qualitas Energy Deutschland einen Auftrag über 56 MW erhalten. Geliefert und errichtet werden acht N163/6.X-Turbinen auf 164 Meter hohen Hybridtürmen für den Windpark Wippershainer Höhe in Hessen (nahe Bad Hersfeld). Zusätzlich umfasst der Deal eine 20-jährige Premium-Vollwartung - ein wichtiger Punkt, weil langfristige Serviceverträge bei Windanlagen in der Regel planbare, margenstärkere Erlöse bringen als das reine Projektgeschäft. Zeitplan: erste Installation: Sommer 2027 Inbetriebnahme: Ende 2027 Warum das für die Aktie zählt: Service-Anteil stärkt die Qualität des Auftrags
