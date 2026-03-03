Barcelona (ots) -- ARRI und HONOR übertragen filmische Bildtechnologie und Produktions-Workflows auf Endgeräte- Damit schlagen sie eine Brücke von der High-End-Filmproduktion zu den Content-Erstellern der nächsten Generation- Die ARRI-Technologie feiert im kommenden HONOR ROBOT PHONE PremiereHONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, ist eine strategische technische Zusammenarbeit mit ARRI eingegangen, einem weltweit renommierten Entwickler und Hersteller professioneller Kameratechnologie für filmisches Storytelling. Die wegweisende Partnerschaft markiert einen Meilenstein, um etablierte Kinostandards in die dynamische Welt der mobilen Bildgebung zu übertragen.Die Zusammenarbeit vereint HONORs fortschrittliche mobile Bildgebung mit ARRIs jahrhundertelanger Tradition in der Definition kinematischer Bildqualität. Sie spiegelt den gemeinsamen Anspruch wider, neue kreative Möglichkeiten zu erschließen und filmische Standards für den visuellen Ausdruck von der High-End-Filmproduktion auf die nächste Generation von Content-Erstellern zu übertragen."HONOR leistet Pionierarbeit für eine neue Ära der mobilen Bildgebung, in der Technologie dazu dient, Kreativität und Storytelling zu inspirieren", sagt James Li, CEO von HONOR. "ARRI hat über Generationen hinweg die visuelle Sprache des Kinos definiert. Durch diese Zusammenarbeit bringen wir diese kinematischen Standards und professionellen Workflows in die mobile Bildgebung, um Kreativen zu ermöglichen, Geschichten mit größerer Authentizität und emotionaler Tiefe zu erzählen."Ein Jahrhundert kinematischer Exzellenz für Mobile Content CreatorsSeit über einem Jahrhundert prägt ARRI die filmische Erzählweise - von den Anfängen des Films bis zu den modernsten digitalen Kamerasystemen. Dieses Engagement wurde bereits mit 20 wissenschaftlichen und technischen Auszeichnungen der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gewürdigt."Heute sind Consumer-Smartphones bereits ein ernstzunehmendes Werkzeug in der professionellen Filmproduktion und kommen weltweit in Blockbustern zum Einsatz. Deshalb glauben wir, dass es an der Zeit ist, diese Welten noch enger zusammenzuführen. Zum allerersten Mal werden Kernelemente der ARRI Image Science direkt in ein Endgerät integriert", so David Bermbach, Managing Director bei ARRI.Kino-Qualität für die Hosentasche: ARRI Image Science für mobile TechnologieIm Kino ist Image Science kein Filter oder Effekt - sie ist die Grundlage dafür, wie ein Bild entsteht. Sie bestimmt, wie Farben natürlich wirken, wie Lichter und Schatten gerendert werden und wie sich Bilder vom Aufnahmezeitpunkt bis zum finalen Bildschirm konsistent verhalten. Aufbauend auf ARRIs Image Science fließen durch die Zusammenarbeit jetzt zentrale kinematische Bildgebungsprinzipien in HONORs mobile Bildgebungsarchitektur ein."Smartphones unterliegen grundlegend anderen Einschränkungen: kleinere Sensoren, hochintegrierte SoCs, unterschiedliche optische Stacks und andere Bandbreitenbeschränkungen. Die Herausforderung besteht nicht darin, Kinohardware nachzubilden, sondern die zugrunde liegenden Prinzipien in kompakte, Echtzeit-Mobilarchitekturen zu übersetzen", erklärt Dr. Benedikt von Lindeiner, Vice President bei ARRI und verantwortlich für die technische Zusammenarbeit mit HONOR. "Unser Ziel ist es, eine echte kinematische Ästhetik in die Smartphone-Bildgebung zu bringen - natürliche Farben, sanfter Highlight-Roll-off und ein Gefühl von Tiefe, das die Geschichten authentisch so wirken lässt, wie sie gemeint sind. Kreative sollen sich nahtlos von der mobilen Aufnahme in professionelle Postproduktions-Workflows bewegen können."Die ersten Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden noch in diesem Jahr im neuen HONOR ROBOT PHONE Premiere feiern.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/6228025