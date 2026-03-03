Kürzlich unterzeichnete die Stadt Sanya auf der 60. ITB Berlin und der Hainan (Berlin) Tourism and Culture Promotion Exchange zusammen mit lokalen Kernunternehmen, vertreten durch den Sanya Phoenix International Airport, eine Reihe von Absichtserklärungen mit der kasachischen SCAT Airlines, dem lettischen Flughafen Riga, der usbekischen Air Samarkand und der führenden Online-Reiseplattform Easy Booking in Mittel- und Osteuropa. Diese Vereinbarungen zielen darauf ab, sowohl das Potenzial der zentralasiatischen Quellmärkte zu aktivieren als auch den Aufbau eines Kooperationsnetzwerks für den Luftverkehrstourismus zwischen China und dem eurasischen Hinterland zu beschleunigen.

Dank der umfassenden Öffnung des Freihandelshafens Hainan und historischer Durchbrüche bei der Liberalisierung der Luftverkehrsrechte entwickelt sich Sanya, Chinas einzige tropische Küstenstadt, zu einem neuen Lieblingsziel für Reisende aus zentralasiatischen Ländern wie Usbekistan und Kasachstan.

In den letzten Jahren hat der zentralasiatische Auslandsreisemarkt ein rasantes Wachstum erlebt, wobei die Nachfrage nach tropischen Küstenresorts und Wellness-Reisezielen besonders stark ist. Dank seines ganzjährig winterfreien Klimas, seiner erstklassigen Küstentourismusressourcen und der Vorteile des zollfreien Einkaufens im Freihandelshafen Hainan hat sich Sanya schnell zu einem der beliebtesten Auslandsreiseziele für Reisende aus Zentralasien entwickelt. Es gilt heute bei Besuchern aus Usbekistan, Kasachstan und den Nachbarländern als "Maßstab für tropische Ferien in China". Die kontinuierlichen Bemühungen der Tourismusbehörden von Sanya, die Flugrechte und das internationale Flugnetz auszubauen, sind für die Erschließung des touristischen Potenzials Zentralasiens von entscheidender Bedeutung. Dank der Pilotpolitik des Freihandelshafens Hainan zur Liberalisierung der Flugrechte zieht Sanya weiterhin große Aufmerksamkeit und Zusammenarbeit von international renommierten Fluggesellschaften auf sich und schafft effiziente und bequeme Flugverbindungen für zentralasiatische Reisende nach China.

Vom politischen Durchbruch zum Streckennetz: Konkrete Umsetzung der "siebten Luftverkehrsfreiheit"

2025 nahm die von SCAT Airlines betriebene Strecke Sanya-Prag den regulären Passagierverkehr auf und markierte damit Chinas erste Linienflugverbindung, die die "siebte Luftverkehrsfreizügigkeit" nutzt. Diese Berechtigung erlaubt es ausländischen Fluggesellschaften, Passagierflüge zwischen China und Drittländern durchzuführen, ohne in ihrem Heimatland zu landen, was von der Branche als Meilenstein im Liberalisierungsprozess der chinesischen Luftfahrt angesehen wird.

Während der diesjährigen ITB baute Sanya diesen Erfolg durch eine vierseitige Kooperationsvereinbarung weiter aus, die vom Tourismusverband Sanya, der Sanya Phoenix International Airport Co. Ltd., SCAT Airlines und dem internationalen Flughafen Riga unterzeichnet wurde. Diese Initiative zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zwischen Sanya und Riga im Bereich der Flugverbindungen voranzutreiben. Über einzelne Durchbrüche hinausgehend erweitert Sanya seine Streckenvorteile zu einem vernetzten System, das die baltischen sowie mittel- und osteuropäischen Regionen abdeckt, und signalisiert damit seinen Versuch, eine strahlenförmige Passagierquellenstruktur aufzubauen.

Wie Laila Odina, CEO des Flughafens Riga, bemerkte: "Die Attraktivität von Sanya liegt nicht nur in seinem Klima und seinen Stränden, sondern auch in seinem Potenzial als neues Tor zum chinesischen Markt."

Von "Anreise" zu "Aufenthalt": Synchronisierte Kanal- und Produktentwicklung

Während es bei der Streckenentwicklung um die Frage "Wie kommt man dorthin?" geht, dreht sich bei den Kanalpartnerschaften alles um die Frage "Wie kann man konvertieren?". In der Vergangenheit standen chinesische Reiseziele in europäischen Märkten vor der Herausforderung einer "unzureichenden Produktbekanntheit". Partnerschaften mit regionalen Plattformen können den Marktbildungszyklus effektiv verkürzen. Am 2. März (Ortszeit) unterzeichnete das in Sanya ansässige Unternehmen Hainan Selfie International Travel Agency während der vom Ministerium für Tourismus, Kultur, Radio, Fernsehen und Sport der Provinz Hainan veranstalteten Hainan (Berlin) Tourism and Culture Promotion Exchange eine Absichtserklärung mit der mittel- und osteuropäischen Online-Reiseplattform Easy Booking. Diese Initiative wird die umfassende lokale Expertise von Easy Booking in Mittel- und Osteuropa nutzen, um die vielfältigen Freizeit-, Resort- und Wellness-Tourismusangebote von Sanya gezielt auf hochwertige Kunden in der Region auszurichten und so eine umfassende Reichweite von Flugstrecken bis hin zu Vertriebskanälen zu erzielen.

Expansion nach Zentralasien: Strategie zur Markttiefe

Über Mittel- und Osteuropa hinaus erweitert Sanya seine Reichweite auch nach Zentralasien. Durch eine Absichtserklärung mit Air Samarkand werden beide Parteien bei der Routenoptimierung, der gemeinsamen Produktentwicklung und der gemeinsamen Werbung zusammenarbeiten. Der zentralasiatische Markt hat in den letzten Jahren ein bedeutendes Wachstum verzeichnet, doch die Direktflugverbindungen zu den Küstenorten im Süden Chinas sind nach wie vor relativ begrenzt. Dieser Schritt von Sanya kann auch als zukunftsweisende Strategie für einen vielversprechenden Markt angesehen werden.

"Die ITB Berlin ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Vertiefung unserer internationalen Zusammenarbeit. Wir nutzen die politischen Vorteile der "Siebten Luftfreiheit" und wandeln uns von einem einzelnen Reiseziel zu einem Luftfahrt- und Tourismuszentrum, das China mit Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien verbindet", erklärte ein Vertreter des Tourismusverbandes von Sanya. "Durch unser integriertes globales Marketing-System, das 'Routen, Produkte und Plattformen' kombiniert, möchten wir sicherstellen, dass Reisende aus aller Welt in Sanya wirklich 'bequem ankommen, komfortabel übernachten, ihren Aufenthalt in vollen Zügen genießen und gerne wiederkommen'."

Von der Resortstadt zum Luftfahrt- und Tourismus-Drehkreuz

Die Reihe von Vereinbarungen, die während der diesjährigen ITB unterzeichnet wurden, verdeutlicht die sich weiterentwickelnde internationale Marktstrategie von Sanya: Nutzung der "Siebten Luftfreiheit" als politischer Dreh- und Angelpunkt, Ausrichtung auf Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien als Wachstumsmärkte, Nutzung von Fluggesellschaften und Flughäfen als Verkehrsknotenpunkte und Einsatz von Online-Plattformen als Konversionskanäle.

Vor dem Hintergrund des sich verschärfenden Wettbewerbs in der asiatischen Tourismuslandschaft zeigt Sanyas Ansatz eine systematischere internationale Ausrichtung. Alexandr Bogenkov, Marketingdirektor von Easy Booking, erklärt: "Wenn ein Reiseziel gleichzeitig Flugrechte, Routen, Kanäle und Veranstaltungen entwickelt, wird es über eine reine Küstenresortstadt hinaus zu einem zentralen Knotenpunkt innerhalb des regionalen Tourismusrahmens."

Über Sanya

Sanya ist Chinas einzige tropische Küstenstadt für Touristen. Das Sanya Tourism Board hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sanya als weltweit einflussreiches Reiseziel zu fördern und es zu einer Tourismusstadt von Weltklasse zu machen. Sanya wird 2026 die 6. Asian Beach Games ausrichten und damit eine wichtige Plattform zur Stärkung der internationalen Stellung der Stadt bieten.

