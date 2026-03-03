Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT hat einen Fachbeitrag zur Fertigung von Feststoff-Batterien veröffentlicht. Darin hält das Aachener Institut fest: Der Weg von der Laborzelle zur industriellen Herstellung ist komplex, doch "Laserprozesse können zentrale Hürden überwinden und den Durchbruch ermöglichen". Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt kommen an ihre physikalische Grenzen, deshalb wird überall auf der Welt an Feststoffbatteriezellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net