Erfurt (ots) -Diesmal startet das neue Schuljahr auf Schloss Einstein mit den Einstein Games. Der heißbegehrte Preis ist ein ganzes Schuljahr ohne Putzdienst. Damit geht die Serie in die 29. Staffel und feiert am 6. März 2026 Premiere. Die neuen Folgen werden immer montags bis freitags um 14:35 Uhr ausgestrahlt, die Wiederholung vom Vortag ist um 14:10 Uhr zu sehen.Bereits einen Tag vor der TV-Ausstrahlung stehen die neuen Folgen von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) online first auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zur Verfügung. Dort gibt es exklusive Zusatzszenen, Hintergrundmaterial und weiterführende Informationen zur Serie.Inhalt: In der neuen Staffel dreht sich alles um eine Frage, die uns alle bewegt: Was ist Glück - und wie findet man es? Zwischen Prüfungsstress, Zukunftsängsten und dem Wunsch dazuzugehören, stehen die Internatsschüler*innen vor der Herausforderung, ihren ganz persönlichen Weg zu finden. Die Geschichten erzählen vom Suchen, Scheitern und Wiederaufstehen - ehrlich, berührend und aus dem echten Leben gegriffen. Die neue Staffel von "Schloss Einstein" ist in Co-Creation mit der Zielgruppe entstanden und wurde als Green Production umgesetzt. Mit viel Feingefühl und einem klaren Blick auf die Realität werden Geschichten zu aktuellen Themen erzählt, die Preteens bewegen - von Freundschaft bis Klimaschutz.Bei "KiKA LIVE (https://www.kika.de/kika-live/kika-live-100)" (KiKA) berichten Sarah und Ben von den Dreharbeiten zur 29. Staffel und besuchen das Casting, für das sich rund 1700 Kinder beworben haben. Parallel zur Ausstrahlung haben Einstein-Fans die Möglichkeit, sich im Chat auf kika.de auszutauschen. Der erste Chat findet am 10. März 2026 um 20:00 Uhr statt. Am 7. März 2026 sind zudem beim "Tigerenten Club (https://www.kika.de/tigerenten-club/tigerenten-club-154)" (SWR) zwei Darsteller zu Gast.Produziert wird die Serie von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des MDR für und in Koproduktion mit KiKA. Produzentin ist Josepha Herbst und Producerin Maleen Haug. Head-Autor der Serie ist Sebastian Jansen. Die Redaktion beim MDR verantworten Nicole Schneider und Silke Haverkamp. Für KiKA ist Corinna Schier zuständig.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6228060