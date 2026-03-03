FME nutzt MCP auf zwei Arten: Es verbindet sich mit mehr Systemen als je zuvor und bringt gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der KI in sein gesamtes Datenökosystem ein.

Heute gab Safe Software (Safe), der Entwickler von FME, der einzigen All-Data-, Any-AI-Integrationsplattform für Unternehmen mit echter Unterstützung für räumliche Daten, bekannt, dass die Funktionen des Model Context Protocol (MCP) in Kürze in seine FME-Plattform integriert werden. Dieses Update erweitert die Möglichkeiten, die Unternehmen mit ihren vorhandenen Daten und Workflows haben.

Wenn Unternehmen KI vom Experimentierstadium in die Produktion überführen, stehen sie vor wachsenden Herausforderungen in Bezug auf Kontextmanagement, Interoperabilität und Sicherheit. MCP bietet eine standardisierte Möglichkeit für KI, Agenten und andere Systeme, mit externen Systemen wie Datenbanken, internen Tools und APIs zu interagieren, ohne dass eine feste Programmierung der Integrationen erforderlich ist.

"Die Integration von MCP in die FME-Plattform ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, alle Daten und jede KI zu unterstützen", sagte Don Murray, CEO von Safe Software. "Mit MCP können unsere Kunden neue KI-Modelle einführen, ohne Integrationen neu aufbauen zu müssen. Durch die Erweiterung von FME Flow um MCP-Serverfunktionen bieten wir Unternehmen eine zukunftssichere Möglichkeit, KI sicher mit den Systemen zu kombinieren, denen sie bereits vertrauen."

Mit der Einführung des MCPCaller-Transformers können Unternehmen FME-Workflows mit Diensten und Tools verbinden und so die Bandbreite der Systeme erweitern, mit denen FME arbeiten kann. Darüber hinaus wird FME Flow um MCP-Server-Funktionen erweitert, sodass Unternehmen bestehende FME-Workflows in kontrollierte MCP-Tools umwandeln können, die KI-Modelle sicher aufrufen können. Zusammen positionieren diese Funktionen FME als kontrollierte Verbindungsschicht zwischen KI-Systemen und dem Unternehmen, sodass Unternehmen neue KI-Modelle problemlos einführen und verbinden können.

Durch die Erweiterung der FME-Plattform um MCP ermöglicht Safe Software Unternehmen Folgendes:

KI-Modelle mit beliebigen FME-Workflows verbinden: Da FME Flow als MCP-Server fungiert (OAuth 2.0 wird unterstützt), können FME-Workflows sicher als MCP-Tools bereitgestellt werden.

Da FME Flow als MCP-Server fungiert (OAuth 2.0 wird unterstützt), können FME-Workflows sicher als MCP-Tools bereitgestellt werden. Die Wahlfreiheit erweitern: Mit dem MCPCaller-Transformator können FME-Benutzer eine Integration mit jedem MCP-fähigen System vornehmen und dabei entweder zum Zeitpunkt der Erstellung oder dynamisch zum Zeitpunkt der Ausführung das zu verwendende Tool festlegen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Über Safe Software

Safe Software mit Hauptsitz in Surrey, British Columbia, ist der Entwickler von FME, der einzigen All-Data-, Any-AI-Integrationsplattform für Unternehmen mit umfassender Unterstützung für räumliche Daten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und konzentriert sich seit seiner Gründung darauf, Daten zum Leben zu erwecken. Ganz gleich, ob Ihre Herausforderungen mit räumlichen Daten, Big Data, Stream-Verarbeitung, Cloud-Migration oder Business Intelligence zu tun haben Safe Software hilft Ihnen dabei, mehr Zeit mit der Nutzung der Vorteile von Informationen zu verbringen und weniger Zeit mit deren Bewältigung.

Weitere Informationen unter safe.com.

Über FME by Safe Software

Die FME Platform verfügt über integrierten Support für Tausende von Systemen sowie über 800 vorkonfigurierte Transformatoren, mit denen Benutzer benutzerdefinierte Integrationsworkflows erstellen und automatisieren können, ohne programmieren zu müssen. Über 20.000 Unternehmen weltweit vertrauen bei ihren Unternehmensintegrationslösungen auf die FME-Technologie. Über das internationale Partnernetzwerk von Safe Software kommt FME in über 120 Ländern weltweit zum Einsatz und wurde in mehrere Sprachen lokalisiert.

Weitere Informationen sind verfügbar unter fme.safe.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260302480905/de/

Contacts:

Medienkontakt

Elan Paris

DGPR

elan.paris@dg-pr.com

+1 778 988 6525