Neue KI-Funktionen helfen Designern, schneller und effizienter zu arbeiten, ohne Kompromisse bei der kreativen Kontrolle einzugehen

Alzenau, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corel integriert in der neuen Version CorelDRAW Graphics Suite 2026 leistungsstarke neue KI-Features, mit denen Designer professionelle Design-Workflows optimieren können. Mithilfe der intelligenten Funktionen in der neuesten Version der Grafikdesign-Software können Designer, Illustratoren und Kreativprofis Bilder noch effizienter erstellen, remixen und verfeinern, während sie gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre kreative Vision behalten.

"Mit der CorelDRAW Graphics Suite 2026 gehen wir einen wichtigen Schritt, um KI gezielt und praxisnah in die kreative Arbeit von Designern zu integrieren", so Prakash Channagiri, Senior Director of Product Management für CorelDRAW. "Durch die Verbindung leistungsstarker generativer Funktionen mit der bewährten Präzision unserer Bildbearbeitungswerkzeuge können Kreativprofis schneller denn je vom ersten Konzept zum finalen Design gelangen, ohne dabei die volle Kontrolle über jede kreative Entscheidung aus der Hand zu geben."

Das ist neu in der CorelDRAW Graphics Suite 2026

Bilder mit KI generieren: Grafikdesigner erstellen mit dem neuen KI-Generator-Docker/Inspektor in CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT einzigartige Bilder von Grund auf oder aus vorhandenen Inhalten. Dazu geben sie einen Prompt in Textform ein und wählen die Seitenverhältnisse aus. Sie können von der KI mehrere Variationen generieren lassen und optionale Stile oder Farbpaletten anwenden, um die kreative Vision umzusetzen.

Bilder mit KI remixen: Fotos und Mockups transformieren Designer schnell mit KI-gestütztem Remixing. Mit dem Nano Banana-Modell tauschen Designer Elemente aus, ändern Umgebungen und probieren visuelle Konzepte mit nahezu sofortigen Bearbeitungen aus. Das schnelle Ausprobieren eignet sich ideal für Experimente, um effizient Designentscheidungen zu treffen.

Hintergründe mit KI entfernen: Foto-Hintergründe entfernt das KI-Tool sofort. Mit nur einem Klick erhalten Designer saubere, gebrauchsfertige Freistellungen, selbst bei feinen Details wie Haaren und Stoffen.

Fotos mit KI maskieren: Komplexe Maskierungsaufgaben, lassen sich schnell und präzise in Corel PHOTO-PAINT mit KI-gestützter Motivauswahl und Clip-Maskierung durchführen.

Verbesserte Benutzeroberfläche: Die modernisierte Benutzeroberfläche ist darauf ausgelegt, Reibungsverluste bei alltäglichen Designaufgaben zu reduzieren.

Optimierte Leistung und Stabilität: Der Anwendungsstart erfolgt bis zu dreimal schneller, so dass Designer von zuverlässiger und deutlich verbesserter Leistung und Stabilität profitieren.

CorelDRAW Web-Updates: Abonnenten und Wartungskunden der Web-Version erhalten dieselben innovativen KI-Tools, die auch in CorelDRAW auf dem Desktop verfügbar sind.

Exklusive Inhalte für Abonnenten: Abonnenten und Wartungskunden erhalten 50 zusätzliche pixelbasierte Pinsel und mehr als 200 neue Designvorlagen.

Abonnenten und Wartungskunden erhalten 50 zusätzliche pixelbasierte Pinsel und mehr als 200 neue Designvorlagen. KI-Credits:KI-Credits ermöglichen den Zugriff auf generative KI-Tools in der gesamten CorelDRAW Graphics Suite. Abonnenten und Wartungskunden erhalten jeden Monat 2.000 Credits, während Kunden mit einer Dauerlizenz eine einmalige Zuteilung von 2.000 Credits erhalten. Kunden können die neuen KI-Tools kostenlos ausprobieren und bis zu 100 Bilder generieren. Bei Bedarf können zusätzliche Credits erworben werden.





Zusätzlich zu den Updates in der CorelDRAW Graphics Suite 2026 enthält CorelDRAW Go, das einsteigerfreundliche Online-Designtool für kreative Enthusiasten und angehende Designer, ebenfalls KI-gestützte Funktionen zur Bilderzeugung und -bearbeitung. Außerdem intergiert: neue kuratierte Textvoreinstellungen für die Erstellung von Logos, Abzeichen und Aufklebern. Mit diesen Updates ist es einfacher denn je, originelle Grafiken zu erstellen, Designvarianten zu erkunden und Ideen direkt im Browser zum Leben zu erwecken.

Das ist neu in CorelDRAW Go

KI-Bilder von Grund auf neu erstellen: Nutzer generieren benutzerdefinierte Grafiken aus einfachen Textvorgaben mit Modellen wie Flux Schnell, Stable Diffusion 3.5 und Nano Banana. Einfach Seitenverhältnisse auswählen, mehrere Variationen generieren und Stilvoreinstellungen anwenden, um das Projekt anzupassen.

KI-Bilder aus Inhalten generieren: Mit einem geschickten Prompt interpretiert die KI sein Referenzbild oder ein vorhandenes Designobjekt neu und generiert selbst auf leerer Leinwand eigenständig neue Designs, die Designer anpassen entsprechend ihrer gewünschten Ergebnisse in der Vorlage anpassen können, um einzigartige, kommerziell nutzbare Assets zu erstellen.

Bilder mit KI remixen: Anwender transformieren Fotos und Mockups mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache, um Elemente auszutauschen, Szenen zu ändern und Designvariationen mit nahezu sofortigen Ergebnissen zu kreieren.

Textvoreinstellungen: Mit kuratierten Textvoreinstellungen formatieren Designer Texte für Logos, Abzeichen, Aufkleber und mehr, um schnell und einfach mit kreativen Projekten zu beginnen.





Verfügbarkeit und Preise

Die CorelDRAW Graphics Suite ist für Windows, macOS und das Web auf Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, vereinfachtem Chinesisch, traditionellem Chinesisch, Türkisch, Schwedisch und Japanisch verfügbar. Das Abonnement kostet 369 EUR pro Jahr. CorelDRAW Graphics Suite 2026 ist als Einmal-Kauf zum empfohlenen Verkaufspreis von 779 EUR erhältlich. Die Preise in EUR enthalten die Mehrwertsteuer.

Um die Kaufoptionen für die CorelDRAW Graphics Suite zu vergleichen, besuchen Sie bitte: https://www.coreldraw.com/en/product/coreldraw/compare

Weitere Informationen zu Unternehmenslizenzen finden Sie unter www.coreldraw.com/business und weitere Informationen zu Bildungslizenzen unter www.coreldraw.com/education.

CorelDRAW Web steht allen CorelDRAW-Abonnenten und aktiven Wartungskunden zur Verfügung und wird von den neuesten Versionen von Google Chrome, Microsoft Edge und Firefox unter Windows und macOS unterstützt. Weitere Informationen zu CorelDRAW Web oder eine 15-tägige Testversion finden Sie unter: web.coreldraw.com

CorelDRAW Go funktioniert am besten mit Google Chrome oder Microsoft Edge mit den neuesten Updates unter Windows und macOS und ist in Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch und Tschechisch verfügbar. Ein Abonnement kostet 9,99 EUR pro Monat oder 115 EUR pro Jahr. Die Preise in EUR enthalten die Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zu CorelDRAW Go finden Sie unter: go.coreldraw.com

Weitere Informationen zu den KI-Credits finden Sie unter: www.coreldraw.com/creditpacks

Über Corel

Corel-Produkte ermöglichen Millionen von vernetzten Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen, zusammenzuarbeiten und zu liefern. Unser Erfolg basiert auf unserem unerschütterlichen Engagement, ein breites Portfolio innovativer Anwendungen anzubieten - darunter CorelDRAW, MindManager, Parallels und WinZip, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Weitere Informationen über Corel finden Sie unter www.corel.com

