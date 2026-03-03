Google hat fast 140 Sicherheitslücken in seinem Smartphone-Betriebssystem geschlossen. Nutzer sollten schnell aktualisieren - mindestens eine wird aktiv angegriffen. Google warnt vor laufenden Angriffen auf eine Sicherheitslücke in Android-Smartphones. Betroffen ist eine Grafik- und Display-Komponente des Chip-Herstellers Qualcomm. Nutzer sollten daher dringend auf die aktuelle Version des Betriebssystems updaten, sofern dies noch möglich ist. Aktive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
