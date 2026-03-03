© Foto: Tim Brakemeier - dpaMit Europas Speichern im Keller und Asien als Konkurrent schießt die Aktie eines kaum beachteten US-Exporteurs in die Höhe. Der Markt hat den Ernst der Lage erst begonnen zu erfassen.Der Konflikt im Nahen Osten hat am Montag eine abrupte Neubewertung der weltweiten Energiemärkte ausgelöst - und ein bislang wenig beachteter US-LNG-Exporteur rückt plötzlich in den Mittelpunkt. Nachdem der Iran Anlagen im katarischen Gasverarbeitungszentrum Ras Laffan angegriffen hatte, stoppte Katar die LNG-Produktion. LNG - tiefgekühltes Erdgas, das auf etwa ein Sechshundertstel seines normalen Volumens verflüssigt wird und nur in dieser Form per Schiff transportiert werden kann - ist damit erneut die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE