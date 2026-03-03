Der Kryptomarkt kämpft mit einem massiven Stimmungstief. Während der Bitcoin zuletzt bei rund 67.240 Dollar notierte, warnen Experten vor weiteren Rücksetzern. Laut Fabian Dori, Investmentchef der Sygnum Bank, befindet sich der Sektor in einem Liquiditätsengpass. Kurzfristig könnte der Druck auf die Preise bestehen bleiben, auch wenn das langfristige Fundament stabil scheint.Der Kryptosektor bewegt sich seit einiger Zeit auf dünnem Eis. Der Grund: Die Liquidität im System schwindet. Wenn das US-Finanzministerium ...Den vollständigen Artikel lesen ...
