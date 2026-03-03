EQS-News: Omio / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Neue Angebots- und Drittpartnerschaften stärken Marktanteile

Launch von Omio Business erschließt neues KMU-Segment

Update der Rome2Rio-App mit KI-Intelligenz und Werbe-Potential BERLIN, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der ITB Berlin 2026 stellte die Omio Group die nächste Phase ihrer Entwicklung als weltweit führende multimodale Reiseplattform vor. Die Gruppe beschleunigt ihr Wachstum in zwei zentralen Bereichen: transformative technologische Innovation und globale Zielgruppenreichweite. Die Omio Group ist durch die Integration von Reisesuche, Buchung und Partnervertrieb in ein einziges vernetztes Ökosystem in der Lage, das gesamte Reiseerlebnis neu zu definieren und zu verbessern. Mit mehr als einer Milliarde Nutzer:innen pro Jahr auf ihrer Plattform, buchbaren Angeboten von 3.000 Partnern in 46 Ländern und über 100.000 aktiven Reisenden pro Tag baut die Omio Group ihre globale Präsenz weiter aus. Bis 2028 plant das Unternehmen in mehr als 70 Märkten tätig zu sein, um sein Ziel zu erreichen, nahtloses globales multimodales Reisen in großem Maßstab zu ermöglichen. Verbesserung der Plattform durch Produktinnovation Über alle Geschäftsbereiche hinweg beschleunigt Omio die Weiterentwicklung seiner Technologie- und Produktlösungen, um Reisen einfacher, intelligenter und schneller zu gestalten. Die Omio-App wird kontinuierlich um Funktionen erweitert, um die Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und den Mehrwert für Reisende zu steigern. Mit dem Omio-Pass, einer kostenpflichtigen 90-Tage-Mitgliedschaft, erhalten Kundinnen und Kunden 10% Rabatt auf Zug-, Bus- und Fährverbindungen. Die Einführung von Omio Business markiert den Einstieg in den Geschäftsreisemarkt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und bündelt Flüge, Züge und Busse sowie Unterkünfte auf einer einzigen Plattform. Omio Business stellt Unternehmen professionelle Funktionen bereit, ohne dass Verträge oder Mindestumsätze erforderlich sind, und fokussiert sich auf die Bedürfnisse einer neuen Zielgruppe von KMU. Rome2Rio, das Produkt zum Entdecken und Suchen von Reisen der Omio Group, bietet jetzt eine neu gestaltete App an. Sie basiert auf KI-gestützter Routenintelligenz, integriert Buchungen für den Bodentransport und bietet eine interaktive Kartenoberfläche. Damit wird die Tür-zu-Tür-Reiseplanung von der ersten Recherche bis zur Buchung weiter vereinfacht. Die kürzlich eingeführte Werbeplattform von Rome2Rio ermöglicht es Destinationen und Tourismusmarken, Reisende mit hoher Buchungsabsicht schon in der Entdeckungsphase ihrer Reise anzusprechen. Partnerschaften bestehen unter anderem mit Visit Brazil, Visit Malta sowie dem Croatian National Tourist Board, wodurch eine frühzeitige internationale Sichtbarkeit bei planenden Reisenden erzielt werden kann. Ausbau der globalen Reichweite, Wirkung und Relevanz Neben Produktinnovationen baut die Omio-Gruppe ihre globale Zielgruppe und Relevanz in verschiedenen Märkten und Reise-Communities weiter aus. Geografisch hat das Unternehmen seine Präsenz auf vier Kontinenten gestärkt und expandierte 2025 in sechs südostasiatische Länder sowie nach Brasilien. Eine wichtige neue Markteinführung - die 47. des Unternehmens - wird am 12. März bekannt gegeben, weitere Details sind demnächst unter Embargo verfügbar und markieren einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansion von Omio. Das White-Label-Netzwerk von Omio B2B verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum im Vertriebsbereich. Dank der Implementierung von KI-Technologien innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe können neue Lieferpartner effizient und schnell integriert werden. Eine neu angekündigte Partnerschaft mit easyTrain, Teil der easy-Markenfamilie, erweitert den Vertrieb von Zug- und Busverbindungen und erschließt neue Kundengruppen in Großbritannien und Europa. Naren Shaam, Gründer und CEO der Omio Group, erklärt: "Heute ist multimodales Reisen nicht mehr etwas Komplexes, sondern eine Selbstverständlichkeit. Reisende erwarten standardmäßig nahtlose Reisen, doch die bestehenden Systeme sind hoffnungslos veraltet und unnötig kompliziert. Durch Produktinnovationen wollen wir neue Maßstäbe setzen, wie Menschen die Welt des Reisens erleben. Die Zusammenführung von Discovery, Buchung und Partnerdistribution auf einer einzigen globalen Plattform wird den Transportsektor grundlegend verändern. Im Jahr 2026 werden wir unsere Produktkapazitäten, unser Angebot und unsere Reichweite stärken, um die Vision der Omio Group Wirklichkeit werden zu lassen." Über Omio

Seit der Gründung 2013 unterstützt die Omio Group Kunden dabei, neue Wege des Reisens zu entdecken. Über die Plattformen Omio und Rome2Rio können Reisende weltweit Verkehrsmittel vergleichen, buchen und kombinieren. Omio B2B bietet maßgeschneiderte Lösungen für OTAs und Mobilitätsanbieter. Omio unterstützt seine Kunden dabei, Europa, die USA, Kanada, Südostasien und Brasilien mit Zug, Bus, Flugzeug und Fähre zu erkunden. Täglich verkauft Omio über 100.000 Tickets, beschäftigt mehr als 430 Mitarbeitende aus über 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne, London, Bangalore und Singapur. Weitere Informationen: omio.com Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2482408/5833412/OMIO_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/omio-group-setzt-2026-neue-maWstabe-beschleunigte-produktinnovation-und-internationale-expansion-uber-alle-geschaftsbereiche-hinweg-302702545.html



